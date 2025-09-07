HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Christian Ramos bromea por poca repetición de histórico gol ante Nueva Zelanda y señala: "Creo que Jefferson Farfán ha dado un billete"

El exdefensor de la selección peruana señaló que la mayoría de hinchas solo recuerda el gol de Jefferson Farfán ante Nueva Zelanda y el suyo quedó en segundo plano.

Christian Ramos fue titular en la victoria de Perú ante Nueva Zelanda. Foto: composición LR/captura de La fe de Cuto
Christian Ramos fue titular en la victoria de Perú ante Nueva Zelanda. Foto: composición LR/captura de La fe de Cuto

Christian Ramos fue uno de los héroes que llevó a la selección peruana al Mundial de Rusia 2018 después de 36 años. Hoy en día, el popular 'Sombra' está lejos de los reflectores mientras busca ascender con la Universidad San Martín de Porres. A pesar de su importancia en la Blanquirroja, su nombre suele ser poco recordado entre los hinchas. Es más, la mayoría ha 'olvidado' que Ramos fue el autor del segundo gol en la histórica victoria de Perú ante Nueva Zelanda para regresar a una Copa del Mundo.

El defensor apareció en el segundo tiempo del decisivo partido para asegurar el triunfo de la selección peruana. Sin embargo, el más comentado entre los aficionados y repetido en los medios es el tanto de Jefferson Farfán. Por ello, la 'Sombra' no dudó en hacerle una cruel broma sobre este tema.

PUEDES VER: Reimond Manco y el DT de lujo que le pide a Jean Ferrari para la selección peruana: ¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer

lr.pe

Ramos vacila a Farfán por su decisivo gol ante Nueva Zelanda

Christian Ramos fue el reciente invitado del programa 'La fe de Cuto'. En la conversación, El zaguero de 36 años vaciló a Jefferson Farfán porque su gol a Nueva Zelanda acaparó la atención de todos.

"No lo pasan. Espero que lo pasen algún día. Tú sabes que JF (Jefferson Farfán) creo que ha dado un billete para que solo sea él nomás. 1-0 y que digan que sea él nomás. Ya se le conoce ya", comentó entre risas.

Asimismo, contó lo que sintió en la previa de este trascendental encuentro. "El miedo que tenía antes es increíble. Te da temor porque uno se preguntaba si no pasábamos. Era un mar de gente en la calle. Ese día, cuando entramos al campo, llega el gol de Jefferson y el mío", agregó.

PUEDES VER: Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

lr.pe

¿Cómo quedó el partido entre Perú contra Nueva Zelanda?

En el encuentro de ida, Perú se impuso 2-0 ante Nueva Zelanda por el repechaje a Rusia 2018. El primero llegó gracias a Jefferson Farfán. El exdelantero recibió un pase en el centro del área de Christian Cueva y definió fuerte. Posteriormente, en el complemento, cayó el tanto de Christian Ramos tras un tiro de esquina.

