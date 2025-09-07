HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     
Deportes

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Ecuador y Argentina aseguraron con anticipación su clasificación al Mundial 2026. Revisa cómo seguir el último partido de ambos equipos en el torneo.

La selección argentina ya aseguró el primer lugar de las Eliminatorias 2026. Foto: La Nación
La selección argentina ya aseguró el primer lugar de las Eliminatorias 2026. Foto: La Nación

Las selecciones de Argentina y Ecuador se despiden de las Eliminatorias. Luego de asegurar sus respectivos boletos al Mundial 2026, la Albiceleste y la Tri buscarán cerrar de la mejor manera su participación en el certamen en el Monumental de Guayaquil. Este partidazo se podrá ver a través de las señales de El Canal del Fútbol y TyC Sports.

El gran ausente de este partidazo será el histórico jugador Lionel Messi, quien fue desafectado de la convocatoria por Lionel Scaloni luego de su brillante actuación ante Venezuela.

PUEDES VER: Rodrigo De Paul se emociona con despedida de Messi y le dedica tierno mensaje: 'Te voy a disfrutar como el primero'

lr.pe

¿Dónde ver Ecuador versus Argentina?

Si quieres ver el Ecuador contra Argentina, puedes hacerlo a través de la señal de El Canal del Fútbol en territorio argentino; por otra parte, en suelo argentino, se podrá sintonizar via TyC Sports y Telefe. Sintoniza los siguientes canales dependiendo de tu ubicación para seguir el partido desde distintas partes del continente.

  • Argentina: TyC Sports, Telefe
  • Bolivia: Disney Plus
  • Colombia: Ditu, RCN App
  • Ecuador: El Canal del Fútbol
  • Paraguay: HEi, Versus (YouTube)
  • Perú: Movistar Play
  • Venezuela: inter
  • Estados Unidos: Fanatiz USA.

¿Cuándo juega Ecuador - Argentina?

El partido entre la Tri y la Albiceleste se disputará este martes 9 de setiembre, en el estadio Monumental Banco Pichincha, a partir de las 6.00 p. m. (hora ecuatoriana) y 8.00 p. m. (hora argentina).

PUEDES VER: Lionel Messi deja en shock a todos al poner en duda su participación en el Mundial 2026: 'No tengo una decisión'

lr.pe

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Todos los partidos de la última fecha de las Eliminatorias se jugarán el mismo día, martes 9 de septiembre, y a la misma hora (6.30, según el horario peruano). La única excepción será el Ecuador - Argentina, que empezará media hora antes.

  • Ecuador vs Argentina | Estadio Monumental Banco Pichincha
  • Chile vs Uruguay | Estadio Nacional de Santiago
  • Bolivia vs Brasil | Estadio Monumental de El Alto
  • Venezuela vs Colombia | Estadio Monumental de Maturín
  • Perú vs Paraguay | Estadio Nacional de Lima.
Notas relacionadas
España no tuvo piedada y humilló 6-0 a Turquía por la fecha 2 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

España no tuvo piedada y humilló 6-0 a Turquía por la fecha 2 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

LEER MÁS
Horarios y canales confirmados desde Perú de todos los partidos por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Horarios y canales confirmados desde Perú de todos los partidos por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO del domingo 7 de septiembre 2025: ganadores, todas las carreras de hoy y transmisión de INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO del domingo 7 de septiembre 2025: ganadores, todas las carreras de hoy y transmisión de INH

LEER MÁS
Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

LEER MÁS
Reimond Manco y el DT de lujo que le pide a Jean Ferrari para la selección peruana: “¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer”

Reimond Manco y el DT de lujo que le pide a Jean Ferrari para la selección peruana: “¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer”

LEER MÁS
Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

LEER MÁS
Cuánto pagó el 5y6 hoy, 31 de agosto, en La Rinconada: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 hoy, 31 de agosto, en La Rinconada: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Deportes

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota