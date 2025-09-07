Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026
Ecuador y Argentina aseguraron con anticipación su clasificación al Mundial 2026. Revisa cómo seguir el último partido de ambos equipos en el torneo.
Las selecciones de Argentina y Ecuador se despiden de las Eliminatorias. Luego de asegurar sus respectivos boletos al Mundial 2026, la Albiceleste y la Tri buscarán cerrar de la mejor manera su participación en el certamen en el Monumental de Guayaquil. Este partidazo se podrá ver a través de las señales de El Canal del Fútbol y TyC Sports.
El gran ausente de este partidazo será el histórico jugador Lionel Messi, quien fue desafectado de la convocatoria por Lionel Scaloni luego de su brillante actuación ante Venezuela.
¿Dónde ver Ecuador versus Argentina?
Si quieres ver el Ecuador contra Argentina, puedes hacerlo a través de la señal de El Canal del Fútbol en territorio argentino; por otra parte, en suelo argentino, se podrá sintonizar via TyC Sports y Telefe. Sintoniza los siguientes canales dependiendo de tu ubicación para seguir el partido desde distintas partes del continente.
- Argentina: TyC Sports, Telefe
- Bolivia: Disney Plus
- Colombia: Ditu, RCN App
- Ecuador: El Canal del Fútbol
- Paraguay: HEi, Versus (YouTube)
- Perú: Movistar Play
- Venezuela: inter
- Estados Unidos: Fanatiz USA.
¿Cuándo juega Ecuador - Argentina?
El partido entre la Tri y la Albiceleste se disputará este martes 9 de setiembre, en el estadio Monumental Banco Pichincha, a partir de las 6.00 p. m. (hora ecuatoriana) y 8.00 p. m. (hora argentina).
Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026
Todos los partidos de la última fecha de las Eliminatorias se jugarán el mismo día, martes 9 de septiembre, y a la misma hora (6.30, según el horario peruano). La única excepción será el Ecuador - Argentina, que empezará media hora antes.
- Ecuador vs Argentina | Estadio Monumental Banco Pichincha
- Chile vs Uruguay | Estadio Nacional de Santiago
- Bolivia vs Brasil | Estadio Monumental de El Alto
- Venezuela vs Colombia | Estadio Monumental de Maturín
- Perú vs Paraguay | Estadio Nacional de Lima.