Rodrigo De Paul y Lionel Messi también son compañeros en el Inter Miami de la MLS. Foto: A24

Rodrigo De Paul y Lionel Messi también son compañeros en el Inter Miami de la MLS. Foto: A24

Lionel Messi fue el gran protagonista de la jornada: además de anotar un doblete, el triunfo ante Venezuela marcó su último partido con la selección argentina en las Eliminatorias. Luego del homenaje que recibió en el Monumental de Buenos Aires, uno de los que se emocionó con la despedida de la Pulga fue el volante Rodrigo De Paul, quien es su amigo cercano y compañero en el Inter Miami.

El exjugador del Barcelona de España se despidió del certamen continental ante su gente, pues el propio Lionel Messi confirmó que no estará presente para el próximo compromiso contra Ecuador en Guayaquil.

Rodrigo De Paul y su tierno mensaje a Lionel Messi tras su despedida

“No sé hasta cuando, pero hasta el último día te voy a disfrutar como el primero. Gracias, maestro”, fue el tierno mensaje que subió De Paul en su cuenta de Instagram acompañado con dos corazones.

Mensaje de Rodrigo De Paul a Lionel Messi. Foto: Instagram

¿Lionel Messi jugará el Mundial 2026?

Al ser consultado sobre su presencia en el Mundial 2026, Lionel Messi sorprendió a todo el mundo al no asegurar que participación en la defensa del título que obtuvo hace 4 años con Argentina.

"Un poco lo que decía recién, muchas cosas. Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente. Durante muchos años tuve el cariño en Barcelona y, bueno, mi sueño era sentirlo también acá, en mi país, con mi gente. Durante mucho tiempo se hablaron muchas cosas, pero me quedo con lo bueno", manifestó ante los medios de comunicación.

"Lo mismo que dije en su momento, no creo que juegue el otro Mundial, por edad lo más lógico es que no llegue. Pero bueno, ya estamos ahí. Estoy ilusionado, con ganas, pero como dije siempre, voy día a día, partido tras partido", agregó.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, se llevará a cabo desde el 11 de junio hasta el 19 de julio del 2026.