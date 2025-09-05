HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10
'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     
Deportes

Rodrigo De Paul se emociona con despedida de Messi y le dedica tierno mensaje: "Te voy a disfrutar como el primero"

Luego de su brillante actuación ante Venezuela en su último partido de Eliminatorias, Lionel Messi recibió diversos elogios. Uno de los más emotivos tuvo como protagonista al volante Rodrigo De Paul.

Rodrigo De Paul y Lionel Messi también son compañeros en el Inter Miami de la MLS. Foto: A24
Rodrigo De Paul y Lionel Messi también son compañeros en el Inter Miami de la MLS. Foto: A24

Lionel Messi fue el gran protagonista de la jornada: además de anotar un doblete, el triunfo ante Venezuela marcó su último partido con la selección argentina en las Eliminatorias. Luego del homenaje que recibió en el Monumental de Buenos Aires, uno de los que se emocionó con la despedida de la Pulga fue el volante Rodrigo De Paul, quien es su amigo cercano y compañero en el Inter Miami.

El exjugador del Barcelona de España se despidió del certamen continental ante su gente, pues el propio Lionel Messi confirmó que no estará presente para el próximo compromiso contra Ecuador en Guayaquil.

PUEDES VER: Prensa chilena le deja su 'chiquita' a Gorosito tras clasificación de la U de Chile: 'Alianza Lima no tiene ni 'pito' en esta discusión'

lr.pe

Rodrigo De Paul y su tierno mensaje a Lionel Messi tras su despedida

“No sé hasta cuando, pero hasta el último día te voy a disfrutar como el primero. Gracias, maestro”, fue el tierno mensaje que subió De Paul en su cuenta de Instagram acompañado con dos corazones.

Mensaje de Rodrigo De Paul a Lionel Messi. Foto: Instagram

Mensaje de Rodrigo De Paul a Lionel Messi. Foto: Instagram

¿Lionel Messi jugará el Mundial 2026?

Al ser consultado sobre su presencia en el Mundial 2026, Lionel Messi sorprendió a todo el mundo al no asegurar que participación en la defensa del título que obtuvo hace 4 años con Argentina.

"Un poco lo que decía recién, muchas cosas. Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente. Durante muchos años tuve el cariño en Barcelona y, bueno, mi sueño era sentirlo también acá, en mi país, con mi gente. Durante mucho tiempo se hablaron muchas cosas, pero me quedo con lo bueno", manifestó ante los medios de comunicación.

"Lo mismo que dije en su momento, no creo que juegue el otro Mundial, por edad lo más lógico es que no llegue. Pero bueno, ya estamos ahí. Estoy ilusionado, con ganas, pero como dije siempre, voy día a día, partido tras partido", agregó.

PUEDES VER: Independiente arremete contra Conmebol y la U. de Chile tras fallo que lo descalifica de Copa Sudamericana: 'Ganaron los violentos'

lr.pe

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, se llevará a cabo desde el 11 de junio hasta el 19 de julio del 2026.

Notas relacionadas
Lionel Messi deja en shock a todos al poner en duda su participación en el Mundial 2026: “No tengo una decisión”

Lionel Messi deja en shock a todos al poner en duda su participación en el Mundial 2026: “No tengo una decisión”

LEER MÁS
Con show de Lionel Messi, Argentina goleó a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias

Con show de Lionel Messi, Argentina goleó a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias

LEER MÁS
Independiente pediría la suspensión del Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

Independiente pediría la suspensión del Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fleischman dejó inesperado comentario sobre suplencia de Oliver Sonne en Perú y titularidad de Advíncula: "Tengo derecho a sospechar que..."

Fleischman dejó inesperado comentario sobre suplencia de Oliver Sonne en Perú y titularidad de Advíncula: "Tengo derecho a sospechar que..."

LEER MÁS
¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: "Deben hacerse cargo los que toman decisiones"

¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: "Deben hacerse cargo los que toman decisiones"

LEER MÁS
Independiente pediría la suspensión del Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

Independiente pediría la suspensión del Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

LEER MÁS
Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar con Perú ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar con Perú ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

LEER MÁS
Diego Penny 'parcha' en vivo a su compañero por aplaudir tras eliminación de la selección peruana: "Pareces chibolo"

Diego Penny 'parcha' en vivo a su compañero por aplaudir tras eliminación de la selección peruana: "Pareces chibolo"

LEER MÁS
Jean Ferrari deja contundente análisis tras goleada 3-0 de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Un resultado que fastidia"

Jean Ferrari deja contundente análisis tras goleada 3-0 de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Un resultado que fastidia"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Deportes

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Argentina vs Venezuela: día, hora y canal de partido por Eliminatorias en el Monumental

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota