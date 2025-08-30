HOYSuscripcion LR Focus

¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral
Deportes

Pedro García y su dura crítica tras fichaje de Piero Quispe por Sydney FC: "¿Qué jugador bueno juega en Australia?"

El comunicador se pronunció luego de que se conociera sobre la salida de Piero Quispe de la Liga MX para fichar por Sydney FC de Australia.

Piero Quispe llegó a Pumas UNAM tras salir campeón con Universitario.
Piero Quispe llegó a Pumas UNAM tras salir campeón con Universitario. Foto: composición LR/captura de 'Vamos al Var'

Piero Quispe está muy cerca de dejar Pumas tras tener poca continuidad. Recientemente se ha revelado que el mediocampista peruano continuaría su carrera en el Sydney FC de Australia en calidad de préstamo. El conjunto universitario está buscando liberar una plaza de extranjero para incorporar a un nuevo delantero, lo que pone a Quispe como el principal candidato para salir. Esta posible transferencia ha generado opiniones divididas en Perú. Algunos, en cierta forma, respaldaron al volante nacional y otros tuvieron una dura reflexión, como en el caso de Pedro García.

En la última edición del programa de YouTube 'Vamos al Var', el comentarista aseguró que por lo general los jugadores parten de la liga de México a la MLS de Estados Unidos debido a la cercanía que existe en ambos países. En ese sentido, cuestionó que en el caso de Piero Quispe sea diferente y se vaya a Australia. Además, se preguntó qué pudo haberle faltado al volante nacional para lograr consolidarse en Pumas, sobre todo teniendo en cuenta el inicio prometedor que tuvo.

lr.pe

Pedro García sobre Piero Quispe: "Hay que preguntarse qué pasó para que dejase de jugar"

"Temiendo equivocarme, no es raro que de México la gente pase a Estados Unidos. Asumo que una posibilidad es que pase de México a algún equipo de la MLS porque estás en el horario, en la región y en el nivel, tres cosas que están aparentadas. ¿Qué jugador bueno juega en la liga de Australia? Así te lo resumo. Ahora, hay que preguntarse qué pasó para que dejase de jugar. En su equipo entró bien, hizo gol, participaba, jugaba. No es que llegó y nunca jugó, como es el caso de muchos. Él llegó, entró, jugó, hizo gol, dio pase gol, y luego poco a poco fue desapareciendo de un nivel determinado", señaló.

García derivó su análisis sobre la actualidad de Quispe a la selección peruana, donde tampoco pudo destacar en los últimos tres procesos: ni con Juan Reynoso, Jorge Fossati y ahora con Óscar Ibáñez.

"Date cuenta en las situaciones de la selección peruana, en la última de Jorge Fossati y después lo llamaban siempre, pero no lo ponían nunca. Incluso, fue convocado por Juan Reynoso, pero cuando venía acá, algo había en su nivel que no se hacía lugar en un equipo peruano que necesitaba desequilibrio. Arrancó con Bolivia, un partido que Quispe juega muy bien y luego perdió presencia, minutos y después perdió convocatoria. Y cuando fue convocado por Óscar Ibáñez en el comienzo, no lo llegó a incluir, no lo puso ni un ratito y de loco no lo hizo. Notó alguna falta de chispa o explosión como para poder incluirlo", apuntó.

Piero Quispe, uno de los ausentes en la última convocatoria de Perú

La Bicolor se alista para afrontar sus últimos dos partidos de las Eliminatorias 2026 ante Paraguay y Uruguay. Hace unos días, el técnico Óscar Ibáñez anunció la lista de convocados y Piero Quispe no figura en la nómina. Pese a algunas bajas que se dieron, el volante no ha sido considerado por el estratega nacional.

