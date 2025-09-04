¿Quién va ganando Venezuela vs. Argentina por la fecha 17 de las Eliminatorias? Mira el resultado del juego de la Vinotinto

La Selección de Venezuela visita el Estadio Monumental de Buenos Aires para enfrentar a su similar de Argentina por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026, en donde los dirigidos por Fernando Batista buscan dar la sorpresa y concretar el sueño de llegar por primera vez en su historia a un Mundial. Por otra parte, este juego de la Vinotinto también estará marcado por ser el último compromiso que disputará Lionel Messi con la camiseta albiceleste en tierras gauchas, pues se prevé que, tras la Copa del Mundo en Norteamérica, el astro se desvinculará del combinado nacional.

¿Quién va ganando entre la Vinotinto y Argentina? Mira el resultado por las Eliminatorias 2026

Venezuela enfrenta EN VIVO a la selección de Argentina desde Buenos Aires por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026, con la misión de sumar en la tabla de posiciones para poder afianzarse en los puestos de clasificación directa.

Estos son los 11 jugadores que mandó el 'Bocha' Batista para hacer frente a los vigentes campeones del mundo: Rafael Romo; Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro, Jon Aramburu; Christian Makoun, Cristian Cásseres; Eduard Bello, Jefferson Savarino, Tomás Rincón y Salomón Rondón.

Tabla de posiciones Eliminatorias: así va la Vinotinto

Revisa la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 tras la fecha 17:

PJ G E P GF GC DG PTS 1. Argentina 16 11 2 3 28 9 19 35 2. Ecuador 16 7 7 2 13 5 8 25 3. Brasil 16 7 4 5 21 16 5 25 4. Uruguay 16 6 6 4 19 12 7 24 5. Paraguay 16 6 6 4 13 10 3 24 6. Colombia 16 5 7 4 19 15 4 22 7. Venezuela 16 4 6 6 15 19 -4 18 8. Bolivia 16 5 2 9 16 32 -16 17 9. Perú 16 2 6 8 6 17 -11 12 10. Chile 16 2 4 10 9 24 -15 10

¿Cuándo vuelve a jugar la Vinotinto por las Eliminatorias 2026?

La selección de Venezuela culminará su participación en las Eliminatorias al Mundial 2026 el próximo martes 9 de septiembre frente a Colombia desde el Estadio Monumental de Maturín.

Recordar que el anterior encuentro frente a los cafeteros, el elenco del 'Bocha' cayó por la mínima diferencia, con gol de Rafael Santos Borré.