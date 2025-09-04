HOYSuscripcion LR Focus

¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"
Deportes

¿Quién va ganando Venezuela vs. Argentina por la fecha 17 de las Eliminatorias? Mira el resultado del juego de la Vinotinto

Revisa cómo transcurre el partido entre Venezuela y la Argentina de Lionel Messi por las Eliminatorias al Mundial 2026, donde la Vinotinto de Fernando Batista intentará sellar su pase a la Copa del Mundo por primera vez.

Venezuela llega de caer por 2-0 ante Uruguay en Montevideo Foto: composiciónLR/AFP
Venezuela llega de caer por 2-0 ante Uruguay en Montevideo Foto: composiciónLR/AFP

La Selección de Venezuela visita el Estadio Monumental de Buenos Aires para enfrentar a su similar de Argentina por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026, en donde los dirigidos por Fernando Batista buscan dar la sorpresa y concretar el sueño de llegar por primera vez en su historia a un Mundial. Por otra parte, este juego de la Vinotinto también estará marcado por ser el último compromiso que disputará Lionel Messi con la camiseta albiceleste en tierras gauchas, pues se prevé que, tras la Copa del Mundo en Norteamérica, el astro se desvinculará del combinado nacional.

PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita la Vinotinto para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a Venezuela

lr.pe

¿Quién va ganando entre la Vinotinto y Argentina? Mira el resultado por las Eliminatorias 2026

Venezuela enfrenta EN VIVO a la selección de Argentina desde Buenos Aires por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026, con la misión de sumar en la tabla de posiciones para poder afianzarse en los puestos de clasificación directa.

Estos son los 11 jugadores que mandó el 'Bocha' Batista para hacer frente a los vigentes campeones del mundo: Rafael Romo; Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro, Jon Aramburu; Christian Makoun, Cristian Cásseres; Eduard Bello, Jefferson Savarino, Tomás Rincón y Salomón Rondón.

Tabla de posiciones Eliminatorias: así va la Vinotinto

Revisa la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 tras la fecha 17:

PJGEPGFGCDGPTS
1. Argentina1611232891935
2. Ecuador16772135825
3. Brasil167452116525
4. Uruguay166641912724
5. Paraguay166641310324
6. Colombia165741915422
7. Venezuela164661519-418
8. Bolivia165291632-1617
9. Perú16268617-1112
10. Chile162410924-1510

¿Cuándo vuelve a jugar la Vinotinto por las Eliminatorias 2026?

La selección de Venezuela culminará su participación en las Eliminatorias al Mundial 2026 el próximo martes 9 de septiembre frente a Colombia desde el Estadio Monumental de Maturín.

Recordar que el anterior encuentro frente a los cafeteros, el elenco del 'Bocha' cayó por la mínima diferencia, con gol de Rafael Santos Borré.

