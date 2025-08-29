HOYSuscripcion LR Focus

Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL
Fútbol Peruano

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

El mediocampista de Universitario de Deportes no dudó en pronunciarse sobre la relevancia del futbolista que quedó fuera de la lista de convocados de la selección peruana.

Jairo Concha, jugador de Universitario de Deportes, se refirió a la figura de la selección peruana y actual delantero de Alianza Lima. En conversación con los medios fue consultado sobre Paolo Guerrero, quien quedó fuera de la lista de convocados debido a una lesión.

Ante la pregunta, Concha, que también se mostró contento por esta nueva oportunidad, destacó la trayectoria del ‘Depredador’ y señaló que es un futbolista clave para la selección, algo que todo el grupo reconoce. Asimismo, expresó su deseo de que pueda regresar pronto.

lr.pe

Jairo Concha se rinde ante Paolo Guerrero

El mediocampista no dudó en responder sobre la ausencia de Guerrero cuando fue abordado por los periodistas.

“Todo el mundo sabe quién es Paolo Guerrero para la selección, todo lo que le ha dado, es el máximo goleador de la selección, ha clasificado a un Mundial. Creo que sí se merecería un retiro bueno cuando él lo decida, porque aún sigue vigente, sigue jugando. Todo el grupo sabe que Paolo es importante para la selección, así que si es que se llega a recuperar puede tranquilamente volver a jugar”

Jairo Concha feliz de volver a la selección peruana

En otro momento, el jugador de la 'U' fue consultado sobre su inclusión en la lista de convocados, donde resaltó su felicidad por el llamado y destacó que es algo que ha estado buscando.

“Contento por el llamado a la selección. Hace mucho tiempo que lo andaba buscando. Gracias a Dios se presentó la oportunidad. Claramente estoy atento por si me toca jugar alguno de estos dos partidos. Espero que se me dé mi debut oficial en la selección, pero a trabajar. Día a día vengo esforzándome para que se me pueda dar la oportunidad y esperemos que se dé”, explicó en un primer momento.

“Tuve una reunión con el profe Ibáñez y el mensaje es el que le da a todos, que por algo estoy en la selección, que ha visto las cualidades que puedo aportar al equipo. La posición en la que me está poniendo ahora es de enganche, media punta o si no también de 8, de doble contención que creo que el sistema del profe también se me acomoda para mis cualidades. Donde me pongan yo voy a tratar de dar lo mejor para el equipo”, agregó.

“Me siento bien, creo que es el año donde me siento mucho más cómodo. Se me están dando mejor las cosas a nivel personal y colectivo. También me siento más maduro, más preparado. Puedo aportarle al equipo, darle mis cualidades. Lo único que estoy esperando es la oportunidad y estoy trabajando para que se me dé”, añadió el jugador.

