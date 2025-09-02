En una reciente edición del pódcast 'Doble sentido', Patricio Parodi, figura de televisión y capitán de ‘Esto es Guerra’, lanzó polémicos comentarios sobre Paolo Guerrero, actual delantero de Alianza Lima y capitán de la selección peruana. Las declaraciones, dadas en tono directo y sin filtros, generaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde los fanáticos del fútbol no tardaron en dividirse entre quienes respaldan sus palabras y quienes lo critican por meterse en temas deportivos.

Parodi no dudó en poner en duda el presente futbolístico de Guerrero, cuestionando no solo su continuidad en el club blanquiazul, sino también su vigencia en el alto rendimiento. Las afirmaciones del chico reality se dieron durante una conversación con la influencer Onelia Molina, mientras comentaban la actualidad de la selección peruana y los próximos encuentros frente a Uruguay y Paraguay para la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas.

Patricio Parodi despotrica contra Paolo Guerrero

Durante el episodio del pódcast emitido recientemente, Patricio Parodi expresó con ironía y molestia su opinión sobre Paolo Guerrero: “¿Paolo?, ¿Quién, Guerrero? ¿41 (años)? Ese ya se jubiló hace tiempo, ahora va a cobrar no más, si siempre para más tiempo lesionado y no juega”. Estas palabras, pronunciadas con tono burlón, fueron rápidamente replicadas en redes sociales y provocaron una avalancha de comentarios entre los seguidores del fútbol nacional.

El también modelo apuntó directamente al rol del delantero en Alianza Lima, asegurando que su presencia se debe más al marketing que a su nivel en el campo: “Él va a cobrar, cobra, no más, va a cobrar, ¿qué juega?”. Parodi insinuó que Guerrero está más vinculado a su valor como figura mediática que a su desempeño como profesional, en clara referencia a los beneficios comerciales que puede generar su nombre en el club íntimo.

“Lo tienen por imagen”: las fuertes críticas de Patricio Parodi y la comparación con otros jugadores

Más allá de sus comentarios puntuales, Patricio Parodi fue aún más lejos al comparar la situación de Paolo Guerrero con otros futbolistas peruanos que, según él, fueron contratados a pesar de no estar en óptimas condiciones físicas. “Está en la banca, está cobrando, lo tienen por imagen, está cobrando por nombre, por imagen, vende camisetas, tickets…”, señaló, mientras hacía alusión a casos similares como el de Christian Cueva en Cienciano del Cusco y Jefferson Farfán, quien también lidió con lesiones durante su etapa final como jugador de Alianza Lima.

La conversación también abordó la longevidad de los jugadores en actividad. Cuando Onelia Molina preguntó cuál es la edad promedio de un futbolista profesional, Patricio respondió sin rodeos: “A los 40 ya chau, salvo que sean porteros, porteros te aguantan un poco más”. Fue en ese contexto que surgió el nombre de Paolo Guerrero, y el comentario de Parodi no tardó en convertirse en el eje central del episodio.