HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP
Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     
Espectáculos

Patricio Parodi 'cuestiona' a Paolo Guerrero y le dice de todo por su rendimiento en Alianza Lima: "Él va a cobrar nada más, ¿qué juega?"

¡De capitán a capitán! "Ese ya se jubiló hace tiempo", fue la dura crítica de Patricio Parodi en contra de Paolo Guerrero. El líder de los 'guerreros' sorprendió con sus ácidos comentarios contra el histórico de la selección peruana.

Paolo Guerrero se encuentra lesionado y no jugará la última fecha doble con la selección peruana. Foto: Composición LR/Captura/América/Andina
Paolo Guerrero se encuentra lesionado y no jugará la última fecha doble con la selección peruana. Foto: Composición LR/Captura/América/Andina

En una reciente edición del pódcast 'Doble sentido', Patricio Parodi, figura de televisión y capitán de ‘Esto es Guerra’, lanzó polémicos comentarios sobre Paolo Guerrero, actual delantero de Alianza Lima y capitán de la selección peruana. Las declaraciones, dadas en tono directo y sin filtros, generaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde los fanáticos del fútbol no tardaron en dividirse entre quienes respaldan sus palabras y quienes lo critican por meterse en temas deportivos.

Parodi no dudó en poner en duda el presente futbolístico de Guerrero, cuestionando no solo su continuidad en el club blanquiazul, sino también su vigencia en el alto rendimiento. Las afirmaciones del chico reality se dieron durante una conversación con la influencer Onelia Molina, mientras comentaban la actualidad de la selección peruana y los próximos encuentros frente a Uruguay y Paraguay para la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas.

PUEDES VER: Magaly Medina se burla del supuesto romance entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza: 'Esto es guerra por el rating'

lr.pe

Patricio Parodi despotrica contra Paolo Guerrero

Durante el episodio del pódcast emitido recientemente, Patricio Parodi expresó con ironía y molestia su opinión sobre Paolo Guerrero: “¿Paolo?, ¿Quién, Guerrero? ¿41 (años)? Ese ya se jubiló hace tiempo, ahora va a cobrar no más, si siempre para más tiempo lesionado y no juega”. Estas palabras, pronunciadas con tono burlón, fueron rápidamente replicadas en redes sociales y provocaron una avalancha de comentarios entre los seguidores del fútbol nacional.

El también modelo apuntó directamente al rol del delantero en Alianza Lima, asegurando que su presencia se debe más al marketing que a su nivel en el campo: “Él va a cobrar, cobra, no más, va a cobrar, ¿qué juega?”. Parodi insinuó que Guerrero está más vinculado a su valor como figura mediática que a su desempeño como profesional, en clara referencia a los beneficios comerciales que puede generar su nombre en el club íntimo.

PUEDES VER: Rosángela Espinoza aclara rumores de romance con Patricio Parodi tras ruptura con novio chileno: 'Nos llevamos súper bien'

lr.pe

“Lo tienen por imagen”: las fuertes críticas de Patricio Parodi y la comparación con otros jugadores

Más allá de sus comentarios puntuales, Patricio Parodi fue aún más lejos al comparar la situación de Paolo Guerrero con otros futbolistas peruanos que, según él, fueron contratados a pesar de no estar en óptimas condiciones físicas. “Está en la banca, está cobrando, lo tienen por imagen, está cobrando por nombre, por imagen, vende camisetas, tickets…”, señaló, mientras hacía alusión a casos similares como el de Christian Cueva en Cienciano del Cusco y Jefferson Farfán, quien también lidió con lesiones durante su etapa final como jugador de Alianza Lima.

La conversación también abordó la longevidad de los jugadores en actividad. Cuando Onelia Molina preguntó cuál es la edad promedio de un futbolista profesional, Patricio respondió sin rodeos: “A los 40 ya chau, salvo que sean porteros, porteros te aguantan un poco más”. Fue en ese contexto que surgió el nombre de Paolo Guerrero, y el comentario de Parodi no tardó en convertirse en el eje central del episodio.

Notas relacionadas
Patricio Parodi expone dieta de Onelia Molina y conductores de podcast reaccionan entre risas: "Pobre Mario"

Patricio Parodi expone dieta de Onelia Molina y conductores de podcast reaccionan entre risas: "Pobre Mario"

LEER MÁS
Magaly Medina lanza fuertes críticas contra Patricio Parodi tras conocerse la identidad de su nueva 'conquista': "Que hace tremendo manganzón con chibolos"

Magaly Medina lanza fuertes críticas contra Patricio Parodi tras conocerse la identidad de su nueva 'conquista': "Que hace tremendo manganzón con chibolos"

LEER MÁS
Magaly Medina tilda de 'inmaduro' a Patricio Parodi tras 'ampay' con joven en discoteca de Barranco: "Mentalidad de veinteañero"

Magaly Medina tilda de 'inmaduro' a Patricio Parodi tras 'ampay' con joven en discoteca de Barranco: "Mentalidad de veinteañero"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El inesperado gesto de Pamela López que permitió el reencuentro de Cueva con sus hijos: “Tuve que…”

El inesperado gesto de Pamela López que permitió el reencuentro de Cueva con sus hijos: “Tuve que…”

LEER MÁS
Pamela Franco lanza inesperado mensaje tras pregunta sobre la conciliación de Cueva y Pamela López: “Encontrará la manera”

Pamela Franco lanza inesperado mensaje tras pregunta sobre la conciliación de Cueva y Pamela López: “Encontrará la manera”

LEER MÁS
Pamela López revela que Rosario Sasieta no va más como su abogada y anuncia nuevo representante: "He decidido realizar un cambio"

Pamela López revela que Rosario Sasieta no va más como su abogada y anuncia nuevo representante: "He decidido realizar un cambio"

LEER MÁS
Jonathan Maicelo responde a Milena Zárate tras acusarlo de haberle llorado para pedirle perdón: “Estaba saliendo de una ruptura”

Jonathan Maicelo responde a Milena Zárate tras acusarlo de haberle llorado para pedirle perdón: “Estaba saliendo de una ruptura”

LEER MÁS
Abogado de Pamela López se pronuncia tras asumir cargo: "El señor Cueva no puede estar negándose”

Abogado de Pamela López se pronuncia tras asumir cargo: "El señor Cueva no puede estar negándose”

LEER MÁS
Pancho Rodríguez acusa de boicot a Ibai Llanos y se indigna con 'Giselo' por comparar desayuno chileno con la arepa

Pancho Rodríguez acusa de boicot a Ibai Llanos y se indigna con 'Giselo' por comparar desayuno chileno con la arepa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

Alumnos hacen antorcha del bus de 'Al Fondo Hay Sitio' y causan furor en redes: "En Perú nunca te aburres"

Espectáculos

Josimar manda fuerte mensaje a su 'prima' tras negar paternidad de su embarazo: "Voy a hacerme todas las pruebas de ADN”

Milena Zárate revela que fue detenida a los 18 años por un grave delito en 'EVDLV': "Llegaron seis patrullas"

María Fe Saldaña defiende con todo su relación con Josimar en medio de embarazo de la 'prima' del salsero: "Lucho por mi familia"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota