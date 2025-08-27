El expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, habló en una reciente entrevista con Luis 'Cuto' Guadalupe sobre su gestión en la máxima entidad del fútbol peruano y en Juan Aurich, club con el que logró destacadas participaciones hasta alcanzar el campeonato nacional en 2011.

En medio de la entrevista, el empresario y el exfutbolista no evitaron mencionar a Reimond Manco, quien jugó en el 'Ciclón del Norte' entre 2010 y 2011, etapa en la que mostró su mejor versión durante su trayectoria futbolística. Ese rendimiento le permitió, más adelante, ser traspasado al Al Wakrah de Qatar por una cuantiosa suma de dinero.

Edwin Oviedo calificó el traspaso de Reimond Manco al Al Wakrah exitosa y muy importante para las arcas del club chiclayano. Foto: 'La fe del Cuto'

El paso de Reimond Manco por el Juan Aurich

Edwin Oviedo recordó el paso de Reimond Manco por Juan Aurich como una gran apuesta para el proyecto que estaba construyendo el cuadro chiclayano de cara al plano nacional e internacional. En aquella etapa, el 'Ciclón del Norte' era uno de los equipos más representativos del fútbol peruano cuando participaba a menudo la Copa Libertadores.

“Nosotros apostamos por él cuando estaba en el PSV Eindhoven y decidimos comprar su pase. Llegó a préstamo a Aurich, hizo un campañón y, desde México, Atlante nos dijo: ‘Vamos a ejecutar la opción de compra’. Pero el jugador no era nuestro, así que le compramos el pase al PSV”, recordó el oriundo de Urcos, Cusco. Con ello hizo alusión a la ocasión en que tuvieron que adquirir su carta pase al conjunto neerlandés, donde no había alcanzado la regularidad que necesitaba.

El millonario monto que desembolsó el Al Wakra por el pase de Reimond Manco y el sueldo que percibía

Su regreso a Juan Aurich le permitió al exfutbolista peruano recuperar el nivel futbolístico que había perdido tras constantes idas y vueltas que no le daban estabilidad en su destino. Por ello, Edwin Oviedo destacó lo rápido que resultó para el popular 'Rei' volver al ritmo competitivo que necesitaba en su carrera.

“Al inicio le fue bien y al año siguiente, cuando pasó a León de Huánuco, llegó una propuesta de Qatar, pero su pase era de Aurich. Le pedí al gerente del club a negociar y allá aparecieron como cinco representantes de Reimond”, afirmó.

Cuando llegó el momento de negociar, el expresidente de la entidad chiclayana reveló el monto millonario que ofreció el club qatarí por hacerse con los servicios de Reimond Manco, operación que finalmente concretó su transferencia.

“Fue una operación bonita porque llegamos a cerrar por US$800.000 para el club y US$40.000 mensuales para el jugador en un contrato por cuatro años. Después, lamentablemente no duró mucho tiempo y no pudo terminar ese contrato por motivos que ya explicó, pero fue una gran operación para Aurich”, detalló, recalcando que se trató de una venta exitosa para un club de provincia.

Los problemas de Reimond Manco con el Atlante

Además, mencionó que, durante su paso por Atlante de México, el exfutbolista peruano atravesaba momentos complicados que dificultaban su progreso profesional, por lo que el dirigente decidió traerlo de vuelta a Juan Aurich.

“Estuvo unos meses sin jugar, pasando un momento difícil. Después de unos meses, digo que jugador con ese talento no puede pasar esos momentos difíciles, por eso lo trajimos de nuevo a Aurich”, confesó.