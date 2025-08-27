HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Deportes

Edwin Oviedo relevó el jugoso sueldo que Reimond Manco recibió tras su paso por Qatar a pesar de no jugar ningún partido: "No duró mucho tiempo"

Edwin Oviedo, expresidente de la FPF, habló en una entrevista sobre su gestión en el Juan Aurich y de la venta de Reimond Manco al Al Wakrah de Qatar.

Edwin Oviedo habló sobre la oferta del Al Wakrah por Reimond Manco.
Edwin Oviedo habló sobre la oferta del Al Wakrah por Reimond Manco. | Foto: composición LR/BigSoccer Forum/A3RNet

El expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, habló en una reciente entrevista con Luis 'Cuto' Guadalupe sobre su gestión en la máxima entidad del fútbol peruano y en Juan Aurich, club con el que logró destacadas participaciones hasta alcanzar el campeonato nacional en 2011.

En medio de la entrevista, el empresario y el exfutbolista no evitaron mencionar a Reimond Manco, quien jugó en el 'Ciclón del Norte' entre 2010 y 2011, etapa en la que mostró su mejor versión durante su trayectoria futbolística. Ese rendimiento le permitió, más adelante, ser traspasado al Al Wakrah de Qatar por una cuantiosa suma de dinero.

Edwin Oviedo calificó el traspaso de Reimond Manco al Al Wakrah exitosa y muy importante para las arcas del club chiclayano. Foto: 'La fe del Cuto'

Edwin Oviedo calificó el traspaso de Reimond Manco al Al Wakrah exitosa y muy importante para las arcas del club chiclayano. Foto: 'La fe del Cuto'

PUEDES VER: Reimond Manco y la profunda reflexión sobre su carrera: "En pocas palabras, la c****"

lr.pe

El paso de Reimond Manco por el Juan Aurich

Edwin Oviedo recordó el paso de Reimond Manco por Juan Aurich como una gran apuesta para el proyecto que estaba construyendo el cuadro chiclayano de cara al plano nacional e internacional. En aquella etapa, el 'Ciclón del Norte' era uno de los equipos más representativos del fútbol peruano cuando participaba a menudo la Copa Libertadores.

“Nosotros apostamos por él cuando estaba en el PSV Eindhoven y decidimos comprar su pase. Llegó a préstamo a Aurich, hizo un campañón y, desde México, Atlante nos dijo: ‘Vamos a ejecutar la opción de compra’. Pero el jugador no era nuestro, así que le compramos el pase al PSV”, recordó el oriundo de Urcos, Cusco. Con ello hizo alusión a la ocasión en que tuvieron que adquirir su carta pase al conjunto neerlandés, donde no había alcanzado la regularidad que necesitaba.

PUEDES VER: Reimond Manco anuncia su retiro definitivo del fútbol y revela a qué se dedicará: "No me verán ni en Liga 2"

lr.pe

El millonario monto que desembolsó el Al Wakra por el pase de Reimond Manco y el sueldo que percibía

Su regreso a Juan Aurich le permitió al exfutbolista peruano recuperar el nivel futbolístico que había perdido tras constantes idas y vueltas que no le daban estabilidad en su destino. Por ello, Edwin Oviedo destacó lo rápido que resultó para el popular 'Rei' volver al ritmo competitivo que necesitaba en su carrera.

“Al inicio le fue bien y al año siguiente, cuando pasó a León de Huánuco, llegó una propuesta de Qatar, pero su pase era de Aurich. Le pedí al gerente del club a negociar y allá aparecieron como cinco representantes de Reimond”, afirmó.

Cuando llegó el momento de negociar, el expresidente de la entidad chiclayana reveló el monto millonario que ofreció el club qatarí por hacerse con los servicios de Reimond Manco, operación que finalmente concretó su transferencia.

“Fue una operación bonita porque llegamos a cerrar por US$800.000 para el club y US$40.000 mensuales para el jugador en un contrato por cuatro años. Después, lamentablemente no duró mucho tiempo y no pudo terminar ese contrato por motivos que ya explicó, pero fue una gran operación para Aurich”, detalló, recalcando que se trató de una venta exitosa para un club de provincia.

Los problemas de Reimond Manco con el Atlante

Además, mencionó que, durante su paso por Atlante de México, el exfutbolista peruano atravesaba momentos complicados que dificultaban su progreso profesional, por lo que el dirigente decidió traerlo de vuelta a Juan Aurich.

“Estuvo unos meses sin jugar, pasando un momento difícil. Después de unos meses, digo que jugador con ese talento no puede pasar esos momentos difíciles, por eso lo trajimos de nuevo a Aurich”, confesó.

Notas relacionadas
Reimond Manco recordó su 'secuestro' en México tras involucrarse con una mujer de la mafia: "Me dieron 5 horas para dejar el país"

Reimond Manco recordó su 'secuestro' en México tras involucrarse con una mujer de la mafia: "Me dieron 5 horas para dejar el país"

LEER MÁS
Manco respondió a James por sus polémicas palabras: "Deja de quejarte como en el Mundial sub-17"

Manco respondió a James por sus polémicas palabras: "Deja de quejarte como en el Mundial sub-17"

LEER MÁS
Reimond Manco: ¿cómo pasó de ser la promesa del fútbol nacional a jugar en segunda división?

Reimond Manco: ¿cómo pasó de ser la promesa del fútbol nacional a jugar en segunda división?

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
‘Puma’ Carraza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: “Te voy a pegar afuera”

‘Puma’ Carraza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: “Te voy a pegar afuera”

LEER MÁS
Falleció Roberto Zegarra, destacado periodista deportivo y narrador de la selección peruana

Falleció Roberto Zegarra, destacado periodista deportivo y narrador de la selección peruana

LEER MÁS
Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

LEER MÁS
Edison Flores rompe su silencio sobre polémica entre Álex Valera y Hernán Barcos tras el clásico: "No le dijo soplón"

Edison Flores rompe su silencio sobre polémica entre Álex Valera y Hernán Barcos tras el clásico: "No le dijo soplón"

LEER MÁS
Edison Flores y su desgarrador testimonio tras recibir duras críticas de hinchas de Universitario: "Hace buen tiempo perdí confianza"

Edison Flores y su desgarrador testimonio tras recibir duras críticas de hinchas de Universitario: "Hace buen tiempo perdí confianza"

LEER MÁS
Edison Flores sobre polémico video de Raúl Ruidíaz tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Cada uno es responsable de sus acciones"

Edison Flores sobre polémico video de Raúl Ruidíaz tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Cada uno es responsable de sus acciones"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados OPSU 2025: link oficial y cómo saber si quedé seleccionado con cédula en el Sistema Nacional de Ingreso de Venezuela

El club más humilde que jugará la Champions League 2025-26: fue fundado hace 11 años y solo tiene a un 'crack' en su plantel

Edison Flores sorprende y confirma que André Carrillo quiere jugar en Universitario: "Tiene esa intención"

Deportes

El club más humilde que jugará la Champions League 2025-26: fue fundado hace 11 años y solo tiene a un 'crack' en su plantel

Edison Flores sorprende y confirma que André Carrillo quiere jugar en Universitario: "Tiene esa intención"

¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Pastoreo EN VIVO HOY por la Copa Paraguay 2025?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte aprovechó caso Martín Vizcarra para asegurarse un sitio en Barbadillo en caso sea detenida

Las excusas del INPE: Carlincatura expone las maniobras para no responder por los abusos dentro penales

Martín Vizcarra retorna a Barbadillo: expresidente es trasladado desde el penal de Ancón II

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota