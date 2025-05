La polémica entre Reimond Manco y Christian Cueva suma un nuevo capítulo. Luego de que el volante de Cienciano del Cusco mencionara que el 'exjotita' no trascendió en su carrera y se quedó con el recuerdo de la selección peruana sub-17 que clasificó al Mundial 2007, el popular 'Rei' expresó un fuerte mensaje sobre lo acontecido.

Manco habló sobre el contacto que tuvo con 'Aladino' y la llamada que recibió para dar explicaciones por sus recientes declaraciones sobre el nivel Cueva.

Manco aclara por qué no le contestó la llamada a Cueva

Reimond Manco señaló que no vio la llamada de Christian Cueva debido a que tiene el celular silenciado y que se encuentra más pendiente del cuidado de su familia.

"De verdad, no vi su llamada. Tengo cuatro hijos a quienes ver... Yo sí estoy ahí al 100 % con ellos. Normalmente, no veo mi celular, siempre está en silencio. Vi una llamada perdida, se me fue, y vi que él me escribió", apuntó en el programa 'Juego Cruzado'.

"‘Te estoy llamando. Quiero hablar contigo. Espero que me contestes’. Entonces, yo vi ahí cierto ‘ají’. Yo Tampoco soy tranquilito... No soy un pan de Dios para dejar que él haga lo que se le da la gana y no responderle", agregó.

Reimond Manco respondió a Cueva por decir que no jugó un Mundial

"Agradecerle a Christian. El hecho que le haya molestado lo que le dije quiere decir que valora mi comentario como comunicador, porque si no, no le hubiese molestado. Le han pasado el reel incorrecto, porque en todo momento fui respetuoso con las palabras que he dicho hacia él. Di una opinión conforme al momento que estaba pasando. Incluso dije, me encanta, porque estoy de acuerdo que los jugadores talentosos puedan estar en la selección, siempre y cuando el nivel físico lo permita", sostuvo.

Además, el ahora comentarista deportivo sorprendió al dejar un 'picante' mensaje los motivos que hubo para no convocarlo a la selección peruana previo al Mundial Rusia 2018.

"La voy a dejar 'picando'... Antes del Mundial (2018), fue mi mejor año en Unión Comercio. Me mandaron a ver de la selección y en ese partido hice 2 goles y 2 asistencias. Ganamos 4-2 y no me convocaron. Me habían dicho 'No te convocaron por esto y esto'. Ahora entiendo por qué no me convocaron: lo confirmo (...). En ese momento no tenían sustentos los argumentos para no convocarme. Me dieron explicaciones físicas y la otra (personales)", concluyó.