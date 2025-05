Christian Cueva se pronunció luego de que Reimond Manco manifestara que el nivel actual del futbolista de Cienciano “no le alcanza” para jugar en la selección peruana. En la segunda parte de su entrevista en ‘Enfocados’, ‘Aladino’ se refirió directamente al ‘Jotita’ y comentó que, si él hubiese trascendido más allá de la sub 17 de la cual fue parte y con la que clasificó al mundial de 2007, no le respondería, y aseguró que Manco “se quedó con su sub 17”.

Asimismo, ‘Cuevita’ reveló que llamó a ‘Rei’ para conversar con él sobre lo que manifestó; sin embargo, el exfutbolista del PSV Eindhoven nunca le respondió. Para el ex ‘10’ de Alianza Lima, el hecho que Manco participe en un programa no le da derecho de referirse de forma despectiva hacia él y aseveró que no tiene ningún problema con él.

Christian Cueva habla de Reimond Manco tras sus críticas hacia él

“Cuando clasificamos al mundial me di cuenta que estuve jugando con gente de otro nivel, para que después, ahora que de repente no estoy tan bien, venga uno a decirme que no estoy preparado para la selección. El hombre se quedó con su sub 17”, inició el trujillano.

“Tuvo la oportunidad y lo que tuvo tiene que valorarlo y tratar de recordarlo bonito, pero no para echar m***. No es la manera. Si tú hubieras hecho lo mismo más allá de la sub 17 me quedaría callado”, arremetió Cueva, quien comparó la carrera de Manco con la de James Rodríguez, quien también participó en dicho Sudamericano de menores.

“Le he escrito. ¿De quién estoy hablando? Reimond Manco. Reimond, escúchame, hermano, yo nunca he tenido problema contigo. Que hoy tengas un programa no te la garantía para hablar de mi persona. Te llamé, te escribí y nunca en tu vida me contestaste. Las cosas me las puedes decir personalmente. Nunca he tenido problema contigo, ojo, pero no puedes expresarte así de mí”, apuntó.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Christian Cueva?

En ‘Juego cruzado’, nuevo programa de YouTube en el que es panelista, Reimond Manco se refirió al nivel que viene demostrando Christian Cueva en Cienciano. ‘Rei’ sostuvo que, si bien le alcanza para rendir en el ‘Papá’, eso no significa que replicará su buen momento en la selección peruana, por lo que descartó su regreso a la Bicolor.

“A mí, en los dos últimos años del fútbol profesional, me tocó jugar a un ritmo al 50% o 60%, y cuando eres bueno o dotado técnicamente, te alcanza para el fútbol local. Pero cuando te tocaba un volante de marca que entrena tres veces al día y le mete proteínas; te pasa factura, los chicos te pasan por encima”, inició el exfutbolista.

“Cueva, para jugar en Cusco, donde es una ciudad de altura y ya está aclimatado, le alcanza para hacer este tipo de cosas, que no es todos los partidos. Pero para un nivel de selección como se está viendo en la Eliminatoria, personalmente creo que no le alcanza”, agregó Manco.