Reimond Manco vs Christian Cueva, una pelea que parece nunca acabar. Hace algunos días, el popular 'Aladino', quien atraviesa un momento dulce en Cienciano, se burló del paso de Manco por el PSV. Durante una entrevista con el 'Cuto' Guadalupe, Cueva señaló que el exjotita cerró las puertas del elenco europeo luego de que Jefferson Farfán las abrió para el futbolista peruano tras su exitosa estadía. "Llegó Jefferson (Farfán) e hizo las puertas así”, dijo mientras abría los brazos. “Llegó Manco..", añadió.

Estas palabras no han caído bien para Manco. Por ello, a través de sus redes sociales, el otrora volante decidió responderle con un sutil mensaje. Utilizó una fotografía de él ingresando al campo con la camiseta del PSV y le pidió más humildad.

Reimond Manco responde a Christian Cueva por mofa sobre su paso por PSV

"Nunca tengas la cabeza tan alta que la pueden corta, ni tan baja que te la pueden pisar. Aprende a ser lo suficientemente humilde para evitar que la arrogancia te ciegue, pero lo bastante digno para no permitir que te humillen", posteó en sus historias de Instagram.

Es preciso recordar de Reimond Manco llegó al PSV en la temporada 2008-2009 tras deslumbrar con el Perú. A pesar de que tuvo oportunidades para sobresalir, el volante no supo asentarse en el fútbol europeo. Su falta de adaptación y sus constantes indisciplinas originaron que deje el Viejo Continente.

Reimond Manco habló sobre ausencia de Christian Cueva en la selección peruana

En la edición del programa ‘Juego Cruzado’, el popular ‘Rei’ destacó que el buen rendimiento de Christian Cueva en sus últimos partidos. Sin embargo, respaldó la decisión de Óscar Ibáñez de no considerarlo para los cotejos de Eliminatorias.

“Que no suene personal. No he jugado un Mundial, pero tengo derecho a opinar (...). Concuerdo con Ibáñez porque el mensaje es buenísimo: no le está cerrando las puertas ni diciéndole que no lo va a llamar. Le está diciendo que en la continuidad, y sosteniendo tu nivel, puedes ser convocable. Ahora no lo es”, comentó.