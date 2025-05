Christian Cueva se burla de Reimond Manco al recordar su paso futbolístico en Holanda: "Cerró las puertas"

Christian Cueva atraviesa un gran presente futbolístico. El jugador de Cienciano anotó en el último partido de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, lo que significó el empate del equipo cusqueño y la clasificación a los octavos de final del torneo. A pesar de no haber sido convocado a la selección peruana para las dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, el popular 'Aladino' sigue trabajando con miras a una futura convocatoria.

En la emisión del último programa de La fe del Cuto, Christian Cueva fue el invitado especial. El ‘Cuto’ Guadalupe le hizo diversas preguntas, y juntos repasaron tanto sus inicios profesionales en el fútbol como aspectos de su vida personal. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando Cueva habló sobre los jugadores que destacaron en el fútbol europeo. “Llegó Jefferson (Farfán) e hizo las puertas así”, dijo Cueva, abriendo los brazos. “Llegó Manco...”, continuó, pero en ese momento, entre risas, el ‘Cuto’ lo interrumpió: “No empecemos”, expresó entre carcajadas.

Christian Cueva se burla de Reimond Manco

A pesar de que en un primer momento lo contuvo, el ‘Cuto’ dejó que continuara. “Esto es una broma. Llegó Manco y dice que la cerró. Pero fue Beto Da Silva y la dejó sin puertas”, dijo Cueva, lo que desató aún más las risas entre él y el ‘Cuto’ Guadalupe.

Una vez terminada la broma y poniéndose un poco más serio, Cueva mencionó que le escribió a Manco después del problema que ocurrió entre ellos. “Él se va a equivocar, va a ir aprendiendo. Ha jugado fútbol, sabe cómo es esto. Que tenga un balance de lo que hace ahora, y como futbolista debe quedarse con los mejores momentos que pasó y hay que respetarnos, nada más”, sentenció el volante de Cienciano. Ante esto, el ‘Cuto’ le respondió que estaba de acuerdo con lo que decía.

Christian Cueva mencionó que seguirá trabajando para ser llamado a la selección peruana. Foto: Andina

¿Qué dijo Christian Cueva sobre su no convocatoria a la selección peruana?

A su llegada a Lima desde Brasil, Christian Cueva habló con madurez a los medios sobre su ausencia en la lista de convocados de la selección peruana, destacando que “todos trabajan para eso” y que sería injusto decir si merecía o no estar. “Hay compañeros que no pasan por un buen momento y se transforman en la selección. Es difícil opinar. No me tocó y simplemente ya está; hay que seguir trabajando”, afirmó.

Pese a la polémica generada entre los hinchas, quienes reclaman su presencia por el buen nivel que viene mostrando a nivel local e internacional, Cueva aseguró que seguirá firme en su compromiso con la blanquirroja. “Desde el lugar que me toque, siempre voy a apoyar a mi selección. Se trata de seguir trabajando para volver a los objetivos personales que quiero. Agradezco a la gente que sigue confiando en mí”, cerró.