El periodista deportivo Diego Rebagliati se pronunció en el programa 'Al ángulo' sobre la inclusión de Yoshimar Yotún en el once titular de la selección peruana, que enfrentará a Uruguay el jueves 4 de septiembre, a las 6.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Centenario de Montevideo, por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

Yotún y el poco ritmo futbolístico que ha tenido el volante peruano luego de una complicada lesión

Según el comentarista deportivo, apostar por un jugador que genera dudas por su escaso rodaje —tras haber completado apenas dos partidos en los últimos quince meses— sería muy arriesgado, debido a la poca continuidad que ha tenido y al rigor competitivo del rival.

“Me parece que con Yotún se corre un riesgo grande. No porque ‘Yoshi’ pueda volver a lesionarse, ya que ha demostrado que está fuerte, sino porque solo ha jugado dos partidos en los últimos quince meses y apenas ha completado 90 minutos. Uno fue en Juliaca y el otro, hace poco, en el estadio Gallardo ante UTC”, señaló, y dio a entender que la principal preocupación pasa por la falta de ritmo futbolístico que ha mostrado.

La intensidad y la superioridad 'nombre por nombre' en el mediocampo uruguayo

Ante la última oportunidad que tendrá la selección 'blanquirroja' como visitante, Rebagliati reconoció que el mediocampo peruano enfrentará la difícil tarea de neutralizar la jerarquía del combinado 'charrúa', que cuenta con jugadores del exterior muy bien valorados.

“A ‘Yoshi’ un partido contra Valverde, De Arrascaeta y Bentancur le va a costar, porque, como hemos visto en Cristal, le ha costado. Y está bien. La única manera de volver a ver al Yotún que queremos —sobre todo los hinchas de Cristal— es que juegue, y me parece espectacular que Ibañez lo ponga”, expresó.

Lo que puede ofrecer Yotún en el campo de juego

Pese a las dudas que giran en torno al futbolista peruano, el comunicador y conductor del programa 'Al ángulo' no solo destacó las virtudes del volante rimense, sino que consideró este partido como una prueba de fuego en una instancia clave para determinar si está preparado para afrontar encuentros de alta exigencia.

“Para Cristal, lo mejor es que Yotún tenga un partido como este, pero no lo veo a ‘Yoshi’, con el ritmo al que se va a jugar, aguantando más de 60 minutos. No digo que no esté preparado, pero otra cosa es el ritmo de competencia internacional. Los más jóvenes vienen de jugar la Copa Libertadores. Además, una de las grandes fortalezas de Uruguay es su mediocampo”, sentenció.