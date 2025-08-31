HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Como Piero Quispe a Australia: los peruanos que pasaron por las ligas más exóticas del extranjero

Tras dejar Pumas de México, el volante de 24 años pasará a integrar una extensa lista de peruanos que emigraron a algunos países lejanos para continuar su carrera deportiva.

Piero Quispe se sumará a una lista que integran jugadores como Renato Tapia y Adrián Ugarriza, entre otros. Foto: composición de LR/Al Wasl/Pumas UNAM/Instagram
Piero Quispe se sumará a una lista que integran jugadores como Renato Tapia y Adrián Ugarriza, entre otros. Foto: composición de LR/Al Wasl/Pumas UNAM/Instagram

La vida de Piero Quispe dará un giro radical con su arribo a Australia, país donde pasará los próximo nueve meses como jugador del Sydney FC. El mediocampista peruano no pudo consolidarse del todo en México, por lo cual ahora cambiará de aires en busca de alcanzar su mejor nivel y regresar con fuerza a este lado del mundo para tener su revancha.

En el lejano país oceánico, Quispe deberá adaptarse no solo a un nuevo tipo de fútbol, sino también a una cultura muy diferente a la que había estado acostumbrado. Su caso no es único, pues en el pasado (y presente) existen ejemplo de sobra de compatriotas que emigraron a destinos tan o más exóticos, con resultados variados.

PUEDES VER: ¡Reflejos de samurái! Erick Noriega y la gran patada debajo de la línea para salvar a Gremio ante Flamengo

lr.pe

¿Qué peruanos juegan o jugaron en ligas exóticas del mundo?

Actualmente, algunos futbolistas nacionales que juegan en ligas que están muy lejos de la élite a nivel internacional son Renato Tapia, Joao Grimaldo y Adrián Ugarriza. El cabezón dejó España para enrolarse al Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, equipo en el cual lleva dos partidos jugados esta temporada.

Grimaldo, por su parte, viene ganando continuidad en el Riga de Letonia, pequeño país de Europa del Este cuyo campeonato doméstico está entre los de menor nivel de su continente. En tanto, Ugarriza milita en el Kyriat Shmona, de la segunda división de Israel.

Antes que ellos, muchos otros jugadores peruanos ya habían migrado a diversas partes del globo en busca de nuevas oportunidades en el fútbol. A continuación, repasa los casos más mediáticos.

  • Santiago Ormeño: China (2025)
  • Roberto Siucho: China (2019-2022)
  • Gustavo Dulanto: Moldavia (2020-2022), Letonia (2022)
  • Hernán Rengifo: Chipre (2010-2011)
  • Jean Deza: Eslovaquia (2011-2012)
  • Breno Naranjo: Australia (2022-2023)
  • Junior Viza: Israel (2008-2010)
  • Reimond Manco: Qatar (2012)
  • Cristian Benavente: Egipto (2018-2019)
  • Jefferson Farfán: Emiratos Árabes Unidos (2015-2017)
  • Nazayro Rivas: Albania (2023-2024)
  • Juan Diego Gutiérrez: Canadá (2019), Andorra (2022-2023)
  • Francisco Bazán: Chipre (2006-2007)
  • Paolo de la Haza: Israel (2009-2010), China (2011)
  • Rinaldo Cruzado: Irán (2009)
  • Roberto Merino: Kuwait (2011), Tailandia (2015)
  • Diego Chávarri: Irán (2013)
  • Donny Neyra: Qatar (2014)
  • Julio García: Chipre (2008-2009)
  • Jesús Rabanal: Kazajistán (2013)
  • Flavio Maestri: China (2005).
