HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
TC deja sin efecto sentencia por corrupción a Humberto Acuña
TC deja sin efecto sentencia por corrupción a Humberto Acuña     TC deja sin efecto sentencia por corrupción a Humberto Acuña     TC deja sin efecto sentencia por corrupción a Humberto Acuña     
Deportes

Periodista mexicano destrozó a Piero Quispe por su paso en Pumas de la UNAM: "Se va sin pena ni gloria"

Javier Cardoso, columnista de As México, reseñó con lapidarias palabras el desempeño del peruano en la Liga MX al afirmar que "fue un refuerzo que se perderá en la historia del club".

Piero Quispe llegó a fútbol mexicano en enero del 2024. Foto: Pumas UNAM
Piero Quispe llegó a fútbol mexicano en enero del 2024. Foto: Pumas UNAM

Piero Quispe alista su salida de México luego de poco más de un año y medio en los Pumas de la UNAM. El mediocampista peruano continuará su carrera en Australia, una decisión que ha generado opiniones divididas no solo en nuestro país, sino también en territorio azteca, donde ha sido duramente cuestionado por su rendimiento.

El periodista Javier Cardoso, columnista de As México, le dedicó una ácida crítica al exjugador de Universitario en su último artículo: "Sin pena, ni gloria, Piero Quispe se va de la Liga MX". En su nota, el comunicador apunta que "luego de aportar muy poco a los Pumas, el peruano se va al fútbol de Australia".

Cardoso desplegó una ácida crítica contra Quispe. Foto: captura de As

Cardoso desplegó una ácida crítica contra Quispe. Foto: captura de As

PUEDES VER: Compañero de Piero Quispe le manda fuerte mensaje tras posible marcha de Pumas: 'Tiene que madurar'

lr.pe

Periodista mexicano sobre Piero Quispe: "Dejó mucho que desear"

Uno de los puntos que Cardoso le reprochó al volante fue no haber cumplido con las expectativas que se tenían de él al momento de su fichaje, cuando fue presentado como el "mejor jugador de la Liga 1" por el premio que le otorgó la propia organización del campeonato peruano luego de su buena temporada 2023.

"Llegó al futbol mexicano con el cartel de 'el mejor jugador de la liga peruana' y después muy poco se supo de él en la cancha", apuntó el también conductor radial y de TV. "En la Liga MX, dejó mucho que desear. Anotó 5 goles, pero su diferencia en el campo no se notaba. Fue un refuerzo que se perderá en la historia del club", agregó.

Para Cardoso, Quispe no llegó a demostrar la capacidad necesaria para adaptarse al fútbol mexicano. "El cartel de ser el mejor jugador de la liga de Perú, al parecer, le quedó grande y, por lo menos en México, nunca demostró mayor capacidad", sostuvo, para luego sugerir que el joven futbolista no era uno de los extranjeros de alto nivel en la plantilla del elenco universitario.

PUEDES VER: Carlos Galván y su fuerte comentario tras posible fichaje de Piero Quispe a Sydney FC: 'No lo quería ni su mamá'

lr.pe

¿Dónde jugará Piero Quispe tras dejar Pumas?

El próximo destino del centrocampista de 24 años será el Sydney FC, equipo que juega en la Primera División de Australia. Con cinco títulos, es el cuadro más ganador de la A-League, nombre oficial del torneo australiano desde el 2005.

Notas relacionadas
Reimond Manco impacta al revelar la posible razón por la que Piero Quispe ficha por el Sydney FC: "Te lo digo como exfutbolista"

Reimond Manco impacta al revelar la posible razón por la que Piero Quispe ficha por el Sydney FC: "Te lo digo como exfutbolista"

LEER MÁS
Diego Rebagliati contundente sobre Piero Quispe tras inminente fichaje por Sydney FC de Australia: "Un sitio loquísimo para jugar"

Diego Rebagliati contundente sobre Piero Quispe tras inminente fichaje por Sydney FC de Australia: "Un sitio loquísimo para jugar"

LEER MÁS
Pedro García y su dura crítica tras fichaje de Piero Quispe por Sydney FC: "¿Qué jugador bueno juega en Australia?"

Pedro García y su dura crítica tras fichaje de Piero Quispe por Sydney FC: "¿Qué jugador bueno juega en Australia?"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[Hinava] Resultados 5y6 Hipódromo de Valencia HOY, 30 de agosto: transmisión de las carreras de caballos por INH, retirados e inscritos

[Hinava] Resultados 5y6 Hipódromo de Valencia HOY, 30 de agosto: transmisión de las carreras de caballos por INH, retirados e inscritos

LEER MÁS
Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

LEER MÁS
Reimond Manco impacta al revelar la posible razón por la que Piero Quispe ficha por el Sydney FC: "Te lo digo como exfutbolista"

Reimond Manco impacta al revelar la posible razón por la que Piero Quispe ficha por el Sydney FC: "Te lo digo como exfutbolista"

LEER MÁS
Carlos Galván y su fuerte comentario tras posible fichaje de Piero Quispe a Sydney FC: “No lo quería ni su mamá”

Carlos Galván y su fuerte comentario tras posible fichaje de Piero Quispe a Sydney FC: “No lo quería ni su mamá”

LEER MÁS
Compañero de Piero Quispe le manda fuerte mensaje tras posible marcha de Pumas: "Tiene que madurar"

Compañero de Piero Quispe le manda fuerte mensaje tras posible marcha de Pumas: "Tiene que madurar"

LEER MÁS
¡Tercer triunfo al hilo del Real Madrid! Derrotó 2-1 al Mallorca y sigue invicto en LaLiga EA Sports

¡Tercer triunfo al hilo del Real Madrid! Derrotó 2-1 al Mallorca y sigue invicto en LaLiga EA Sports

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Deportes

Rivales del Real Madrid en la Champions League 2025-2026: cruces confirmados, horarios y canales de TV para ver la Fase Liga

Barcelona en la Champions League 2025-2026: rivales confirmados, fixture, fechas y cómo se define la clasificación

Así quedaron conformados los equipos en fase liga: Real Madrid y Barcelona ya conocen sus rivales de la Champions League 2025-2026

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota