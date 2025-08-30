Piero Quispe alista su salida de México luego de poco más de un año y medio en los Pumas de la UNAM. El mediocampista peruano continuará su carrera en Australia, una decisión que ha generado opiniones divididas no solo en nuestro país, sino también en territorio azteca, donde ha sido duramente cuestionado por su rendimiento.

El periodista Javier Cardoso, columnista de As México, le dedicó una ácida crítica al exjugador de Universitario en su último artículo: "Sin pena, ni gloria, Piero Quispe se va de la Liga MX". En su nota, el comunicador apunta que "luego de aportar muy poco a los Pumas, el peruano se va al fútbol de Australia".

Cardoso desplegó una ácida crítica contra Quispe. Foto: captura de As

Periodista mexicano sobre Piero Quispe: "Dejó mucho que desear"

Uno de los puntos que Cardoso le reprochó al volante fue no haber cumplido con las expectativas que se tenían de él al momento de su fichaje, cuando fue presentado como el "mejor jugador de la Liga 1" por el premio que le otorgó la propia organización del campeonato peruano luego de su buena temporada 2023.

"Llegó al futbol mexicano con el cartel de 'el mejor jugador de la liga peruana' y después muy poco se supo de él en la cancha", apuntó el también conductor radial y de TV. "En la Liga MX, dejó mucho que desear. Anotó 5 goles, pero su diferencia en el campo no se notaba. Fue un refuerzo que se perderá en la historia del club", agregó.

Para Cardoso, Quispe no llegó a demostrar la capacidad necesaria para adaptarse al fútbol mexicano. "El cartel de ser el mejor jugador de la liga de Perú, al parecer, le quedó grande y, por lo menos en México, nunca demostró mayor capacidad", sostuvo, para luego sugerir que el joven futbolista no era uno de los extranjeros de alto nivel en la plantilla del elenco universitario.

¿Dónde jugará Piero Quispe tras dejar Pumas?

El próximo destino del centrocampista de 24 años será el Sydney FC, equipo que juega en la Primera División de Australia. Con cinco títulos, es el cuadro más ganador de la A-League, nombre oficial del torneo australiano desde el 2005.