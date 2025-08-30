Piero Quispe se encuentra a un paso de dejar Pumas de México, club donde llegó hace un par de años tras salir campeón con Universitario. En las últimas horas, se conoció que el volante nacional podría fichar por Sydney FC de Australia. El cuadro auriazul estaría tratando de liberar un cupo de extranjero para sumar a un delantero, por lo que Quispe sería el jugador que saldría del club. Esta operación del peruano ha generado diversas reacciones en territorio nacional, sobre todo porque Quispe es considerado una de las promesas peruanas y ahora llegaría a una liga no tan competitiva. Diego Rebagliati fue uno de los comentaristas que analizó esta inminente salida del exjugador de la 'U'.

Para el dirigente, si este posible fichaje de Piero Quispe por Sydney FC se ve como un paso para llegar al fútbol de Oriente Medio, donde los futbolistas son bien pagados, entonces tiene sentido.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre la posible salida de Piero Quispe de Pumas?

"No la destrozó en México. Ir a Australia es como ir a jugar al mundo árabe, en términos de contra quién vas a jugar internacionalmente. Hay que olvidarnos de la liga local. Quispe va a competir internacionalmente y es un paso cortito para ir a Arabia, Emiratos, Qatar, al mundo donde terminas asegurando económicamente. Si lo estás mirando desde ese lado, no es una locura", argumentó.

Rebagliati señaló que la liga local de Asutralia no tiene mucho nivel, pero destacó que hay equipos de ese país que actualmente compiten a nivel internacional, por ejemplo, en la Champions League de Asia, por lo que eso sería bueno para Piero Quispe.

"Australia no es Nueva Zelanda, Australia se ha metido a la confederación asiática y ellos juegan la Champions League de Asia, están permanentemente planteándose retos. A mí me parece un sitio loquísimo para ir a jugar", acotó.

Piero Quispe tendría todo acordado para ser jugador de Sydney FC

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, Piero Quispe firmó todos los documentos de la operación con éxito y será nuevo jugador de Sydney FC. El volante de 24 años irá al cuadro australiano en calidad de préstamo por 9 meses y luego volverá a Pumas UNAM para extender el vínculo por 2 años más.