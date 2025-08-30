La salida de Piero Quispe de los Pumas de la UNAM ya es un hecho. El peruano fue el 'sacrificado' por el club felino para liberar un cupo de extranjero que le permita fichar a un '9' con el cual pelear por el título, operación que derivó en el traspaso del mediocampista de 24 años al Sydney FC de la liga australiana.

Aunque muchos hinchas ven esto como un retroceso en la carrera del jugador, Quispe podría tener su revancha en la liga mexicana más pronto que tarde gracias a un detalle poco conocido de la operación entre las partes involucradas.

¿Qué condiciones incluye el traspaso de Piero Quispe a Australia?

Vía redes sociales, el periodista Gustavo Peralta reveló que la salida del excampeón con Universitario al elenco australiano no es una venta, sino un préstamo. Por si fuera poco, Pumas le renovará contrato por dos años, lo cual le da oportunidad de regresar en un futuro cercano.

"El volante peruano va a préstamo durante 9 meses por parte de Pumas de México, club con el que extenderá su vínculo por dos años más como parte de la operación", detalló el comunicador, quien agregó que el acuerdo ya está cerrado al haberse firmado los documentos respectivos.

¿Cómo le fue a Piero Quispe en Pumas?

Tras ser fichado a inicios del 2024, poco después de ser campeón de la Liga 1 2023, Piero Quispe alcanzó a jugar tres temporadas de la Liga MX: el Clausura 2024, Apertura 2024 y Clausura 2025, además de algunos partidos del Apertura 2025.

A nivel doméstico disputó 58 partidos, en los que anotó 5 goles y dio una asistencia. Por competencias internacionales, jugó 13 compromisos, en los que brindó 3 asistencias.