¿A qué hora juega Liverpool vs Arsenal? Ver AQUÍ el partidazo por la punta de la Premier League

Liverpool y Arsenal tienen 6 punto cada uno en esta Premier League 2025-26. Foto: composición/GLR

Liverpool y Arsenal tienen 6 punto cada uno en esta Premier League 2025-26. Foto: composición/GLR

Liverpool y Arsenal juegan este domingo 31 de agosto, a partir de las 10.30 a. m. (hora peruana), por la fecha 3 de la Premier League 2025-26. El partido se disputará en el estadio Anfield, con transmisión vía ESPN y Disney Plus (streaming) para Sudamérica. En caso de que no tengas acceso a este canal, también puedes informarte con la cobertura ONLINE gratis por internet de La República Deportes.

Previa de Liverpool vs Arsenal

La inesperada derrota que sufrió el Tottenham en esta jornada le dejó el camino libre a Liverpool y Arsenal para adueñarse del liderato de la tabla de posiciones. Con 6 puntos cada uno, reds y gunners dependen de sí mismos para sumar 9 con un triunfo y convertirse en punteros en solitario de la liga inglesa.

PUEDES VER: Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League

En la fecha previa, el equipo de Arne Slot sufrió hasta el final para imponerse 3-2 al Newcastle. Fue gracias al juvenil Rio Ngumoha, de tan solo 16 años, que el vigente campeón se quedó con una victoria agónica. El elenco de Mikel Arteta, en cambio, no tuvo piedad del modesto Leeds United, al cual aplastó 5-0 para mantener la imbatibilidad en su portería.

¿A qué hora juega Liverpool vs Arsenal?

En territorio peruano, el partidazo entre Liverpool y Arsenal se podrá seguir a partir de las 10.30 a. m. Para otros países, revisa la guía de horarios.

Costa Rica, México: 9.30 a. m.

Colombia, Ecuador: 10.30 a. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 11.30 a. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 11.30 a. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 12.30 p. m.

España: 5.30 p. m.

¿En qué canal ver Liverpool vs Arsenal?

En Sudamérica, la transmisión por TV del Liverpool vs Arsenal estará a cargo del canal ESPN.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Costa Rica: HBO Max

Ecuador: ESPN

México: TNT

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Telemundo, USA

España: DAZN, Movistar Plus+

Pronóstico de Liverpool vs Arsenal

Las apuestas ven como favorito para ganar al Liverpool, que será local frente al Arsenal en esta oportunidad.

Betsson: gana Liverpool (2,38), empate (3,45), gana Arsenal (3,00)

Betano: gana Liverpool (2,35), empate (3,50), gana Arsenal (3,20)

Bet365: gana Liverpool (2,30), empate (3,40), gana Arsenal (3,10)

1XBet: gana Liverpool (2,35), empate (3,50), gana Arsenal (3,17)

Coolbet: gana Liverpool (2,37), empate (3,55), gana Arsenal (3,15)

Doradobet: gana Liverpool (2,28), empate (3,40), gana Arsenal (3,20).

Alineaciones probables de Liverpool vs Arsenal

Estos serían los equipos titulares de Liverpool y Arsenal para el partido por la Premier League.

Liverpool: Alisson Becker; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Salah, Gakpo y Ekitike.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhaes, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres y Gabriel Martinelli.

Últimos partidos de Liverpool vs Arsenal

Así quedaron los cinco encuentros más recientes entre reds y gunners por Premier League, FA Cup y amistosos.