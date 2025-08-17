HOYSuscripcion LR Focus

Manchester United vs Arsenal EN VIVO: Hora y canales para el partidazo por la Premier League

Arsenal y Manchester United protagonizarán un partidazo por la primer jornada de la Premier League. Sin duda, el mejor partido de la primer jornada de la majestuosa liga inglesa. Descubre los horarios y canales para ver el duelo.

Manchester United se mide al Arsenal por la Premier League 2025/2026. Foto: Lr/ESPN
Manchester United se mide al Arsenal por la Premier League 2025/2026. Foto: Lr/ESPN

Domingo de buen fútbol. La temporada 2025-26 de la Premier League ha comenzado y el enfrentamiento más esperado de la primer fecha es duelo entre el Manchester United y el Arsenal. Este partido, que se enmarca en una de las rivalidades más intensas del fútbol, promete ser un espectáculo emocionante en lo que muchos consideran la mejor liga del mundo.

Sin duda, dos candidatos para llevarse la Premier League. Mikel Arteta tiene grandes aspiraciones y, con ese propósito, ha incorporado a varios refuerzos significativos, entre los que destacan Martín Zubimendi, Noni Madueke y Viktor Gyökeres. Por otro lado, Manchester cuenta con Bryan Mbeumo y Matheus Cunha para tomar el ataque.

lr.pe

¿A qué hora ver Manchester United vs Arsenal por Premier League?

Nadie se quiere perder este partidazo por Premier League. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios para que lo veas desde diferentes zonas del mundo.

  • Perú: 10:30 am
  • México 9:30 am
  • Colombia: 10:30 am
  • Argentina: 12:00
  • Estados Unidos 11:30 am
  • El Salvador: 8:30 am

¿En qué canales puedes ver Manchester United vs Arsenal?

El esperado encuentro entre Manchester United y Arsenal será transmitido en vivo en varios países de América. En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana, los aficionados podrán seguir el partido a través de MAX y TNT Sports, este último exclusivo para México. Por otro lado, en Sudamérica, los hinchas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela podrán disfrutar del enfrentamiento a través de ESPN y Disney Plus Premium.

