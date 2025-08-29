HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra
Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra     Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra     Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra     
Mira 'Brutalidad Política' con Curwen
Mira 'Brutalidad Política' con Curwen     Mira 'Brutalidad Política' con Curwen     Mira 'Brutalidad Política' con Curwen     
Deportes

Real Madrid vs Mallorca por LaLiga EA Sports: Horario y canales para ver el partido por la tercera fecha

La expectativa está en torno a Vinícius Junior, quien tras un destacable ingreso en la jornada anterior, busca consolidar su rol ofensivo. Su reciente gol y asistencia son clave para el equipo de Xabi Alonso.

Real Madrid se enfrenta a Mallorca por la Liga Española. Foto: Lr/Jazmin Ceras
Real Madrid se enfrenta a Mallorca por la Liga Española. Foto: Lr/Jazmin Ceras

Real Madrid arrancó con todo en busca del trono de la Liga Española 2025. El excampeón de la Champions League se medirá a Mallorca por la tercera fecha del torneo. Los madridistas parten como favoritos, aunque en los últimos duelos les ha costado armar juego. El equipo de Xabi Alonso no puede seguir dejando dudas e irá por la goleada en condición de local.

Las expectativas de evidenciar un mayor potencial ofensivo en el Real Madrid recaen, en gran medida, en Vinícius Junior. El delantero brasileño, comenzó como suplente en el encuentro del último fin de semana en Oviedo y tuvo un impacto significativo al ingresar al campo. En tan solo media hora, proporcionó una asistencia a Mbappé y anotó su primer gol como visitante desde octubre, lo que refuerza su importancia en el esquema.

PUEDES VER: Uruguay confirma lesión de un futbolista titular previo al duelo ante la selección peruana: baja sensible para Marcelo Bielsa

lr.pe

¿A qué hora juega el Real Madrid vs Mallorca por la Liga Española?


Los fanáticos del Real Madrid vs Mallorca jugarán un partidazo por la tercera jornada de la Liga Española. El excampeón de la UCL sale con la obligación de consolidar su juego y marcar diferencias en torneo local previo a la Champions League.

  • En Perú, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 2:30 p.m.
  • En España, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 9:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 2:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 2:30 p.m.
  • En Chile, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 3:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 3:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 3:30 p.m.

PUEDES VER: Alexander Callens podría retirarse del fútbol: AEK Athenas le ofrece un nuevo rol tras problemas en el corazón

lr.pe

¿Dónde ver Real Madrid vs Mallorca por la Liga Española?

El partido de Real Madrid contra Mallorca será transmitido por las señales de D Sports, DGO y Movistar LaLiga (solo en España). RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Notas relacionadas
Steve McManaman revela a su favorito para ganar LaLiga de España: "Real Madrid está mejor este año"

Steve McManaman revela a su favorito para ganar LaLiga de España: "Real Madrid está mejor este año"

LEER MÁS
¿Cuándo se juega la fase de liga de Champions League 2025/26?

¿Cuándo se juega la fase de liga de Champions League 2025/26?

LEER MÁS
Leyenda del Real Madrid se rinde ante Claudio Pizarro: "Un goleador espectacular"

Leyenda del Real Madrid se rinde ante Claudio Pizarro: "Un goleador espectacular"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alexander Callens podría retirarse del fútbol: AEK Athenas le ofrece un nuevo rol tras problemas en el corazón

Alexander Callens podría retirarse del fútbol: AEK Athenas le ofrece un nuevo rol tras problemas en el corazón

LEER MÁS
Selección peruana anuncia convocatoria de último minuto: Óscar Ibáñez llamó a Piero Cari para las Eliminatorias 2026

Selección peruana anuncia convocatoria de último minuto: Óscar Ibáñez llamó a Piero Cari para las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Compañero de Piero Quispe le manda fuerte mensaje tras posible marcha de Pumas: "Tiene que madurar"

Compañero de Piero Quispe le manda fuerte mensaje tras posible marcha de Pumas: "Tiene que madurar"

LEER MÁS
Piero Quispe a un paso de irse del Pumas de México: volante peruano es pretendido desde 3 continentes distintos

Piero Quispe a un paso de irse del Pumas de México: volante peruano es pretendido desde 3 continentes distintos

LEER MÁS
Piero Quispe muy cerca de fichar por el club más grande de Australia: podría jugar con Douglas Costa

Piero Quispe muy cerca de fichar por el club más grande de Australia: podría jugar con Douglas Costa

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia: fecha, hora y canal del partido en Barranquilla por Eliminatorias 2026

Colombia vs Bolivia: fecha, hora y canal del partido en Barranquilla por Eliminatorias 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El megaproyecto de Lima Norte que uniría el puerto de Chancay con el del Callao: las dos obras claves para su funcionamiento

Alexander Callens podría retirarse del fútbol: AEK Athenas le ofrece un nuevo rol tras problemas en el corazón

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 29 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Deportes

Alexander Callens podría retirarse del fútbol: AEK Athenas le ofrece un nuevo rol tras problemas en el corazón

Al Nassr no tiene piedad: goleó 5-0 a Al Taawon por la fecha 1 de la Saudi Pro League

Óscar Ibáñez y la fuerte razón por la que no pudo convocar a Víctor Guzmán a la selección peruana: "Tuvo la intención"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota