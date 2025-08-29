Real Madrid arrancó con todo en busca del trono de la Liga Española 2025. El excampeón de la Champions League se medirá a Mallorca por la tercera fecha del torneo. Los madridistas parten como favoritos, aunque en los últimos duelos les ha costado armar juego. El equipo de Xabi Alonso no puede seguir dejando dudas e irá por la goleada en condición de local.

Las expectativas de evidenciar un mayor potencial ofensivo en el Real Madrid recaen, en gran medida, en Vinícius Junior. El delantero brasileño, comenzó como suplente en el encuentro del último fin de semana en Oviedo y tuvo un impacto significativo al ingresar al campo. En tan solo media hora, proporcionó una asistencia a Mbappé y anotó su primer gol como visitante desde octubre, lo que refuerza su importancia en el esquema.

¿A qué hora juega el Real Madrid vs Mallorca por la Liga Española?





Los fanáticos del Real Madrid vs Mallorca jugarán un partidazo por la tercera jornada de la Liga Española. El excampeón de la UCL sale con la obligación de consolidar su juego y marcar diferencias en torneo local previo a la Champions League.

En Perú, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 2:30 p.m.

En España, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 9:00 p.m.

En Colombia, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 2:30 p.m.

En Ecuador, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 2:30 p.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 3:30 p.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 3:30 p.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 3:30 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Mallorca por la Liga Española?

El partido de Real Madrid contra Mallorca será transmitido por las señales de D Sports, DGO y Movistar LaLiga (solo en España). RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

