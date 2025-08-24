¿A qué hora juega Newcastle vs Liverpool EN VIVO por la fecha 2 de la Premier League de Inglaterra?

Liverpool tiene su primer partido de visita en esta Premier League 2025-26 ante Newcastle. Foto: composición GLR | composición GLR

Newcastle y Liverpool cierran la fecha 2 de la Premier League de Inglaterra 2025-26. Este lunes 25 de agosto, el partido entre urracas y reds se juega desde las 2.00 p. m. (hora peruana), en el estadio St. James' Park. La transmisión de este encuentro irá a través de Disney Plus (streaming), pero también podrás seguir la cobertura ONLINE gratis por internet de La República, con las alineaciones y marcador actualizado.

Tras un sufrido debut con victoria sobre Bournemouth, el Liverpool de Arne Slot espera que la visita al Newcastle le genere menos sobresaltos. El equipo red, campeón vigente de la liga inglesa, busca los tres puntos para igualar en la punta de la tabla al Arsenal y Tottenham, que han tenido un arranque furioso de temporada.

¿A qué hora juega Newcastle vs Liverpool?

En Perú, el juego Newcastle vs Liverpool se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si estás en otro país, revisa la guía de horarios.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Newcastle vs Liverpool?

La transmisión del Newcastle vs Liverpool estará a cargo únicamente a través de plan premium de Disney Plus en Perú y Sudamérica. En otras regiones, se podrá ver por distintas plataformas.

Centroamérica: HBO Max

México: HBO Max

Estados Unidos: Universo, USA.

Pronóstico de Newcastle vs Liverpool

Según las principales casas de apuestas, Liverpool es favorito sobre Newcastle pese a que jugará en condición de visitante.

Betsson: gana Newcastle (3,30), empate (4,00), gana Liverpool (2,05)

Betano: gana Newcastle (3,50), empate (4,00), gana Liverpool (2,05)

Bet365: gana Newcastle (3,50), empate (3,90), gana Liverpool (1,95)

1XBet: gana Newcastle (3,61), empate (3,98), gana Liverpool (2,01)

Coolbet: gana Newcastle (3,48), empate (4,04), gana Liverpool (2,06)

Doradobet: gana Newcastle (3,40), empate (3,80), gana Liverpool (2,05).

Alineaciones probables de Newcastle vs Liverpool

Estos son los posibles equipos titulares de Newcastle y Liverpool para el partido.

Newcastle: Pope; Livramento, Burn, Schar, Trippier; Joelinton, Tonali, Bruno Guimaraes; Barnes, Gordon, Elanga.

Liverpool: Alisson; Jones, Konaté, van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké.

Historial reciente de Newcastle vs Liverpool

Así terminaron los cinco últimos partidos entre Newcastle y Liverpool por la Premier League y Carabao Cup.