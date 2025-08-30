Se dice que Perú tiene la mejor o una de las mejores gastronomías del mundo. Ahora, en el torneo virtual 'Mundial de Desayunos', organizado por el popular streamer español Ibai Llanos, toca demostrarlo. Actualmente, nuestro país, respresentado por el pan con chicharrón, compite en los cuartos de final contra un plato de Ecuador: el bolón verde y el encebollado. Uno de los que se manifestó sobre este peculiar certamen fue Christian Cueva, jugador de Emelec de LaLiga Pro.

El último viernes 29 de agosto, en la antesala del Emelec vs Aucas, Christian Cueva brindó una entrevista a los medios de Ecuador. 'Aladino' no se escapó de la fiebre generada por el 'Mundial De Desayunos' y fue consultado por su plato preferido.

Cueva elige entre el pan con chicharrón de Perú y el bolón verde y el encebollado de Ecuador

Como era de esperarse, el volante nacional se decantó por el plato nacional. Pese a ello, reconoció que el desayuno ecuatoriano también tiene sus atributos. "El pan con chicharrón es algo que comemos en todo mi país en realidad, pero en mi ciudad se hace muy rico como el ceviche, así que (escogo) pan con chicharrón. Pero lógicamente tengo que reconocer que se come muy rico acá en Ecuador", sostuvo.

Cabe precisar que el pan con chicharrón no compite solo en estos cuartos de final, pues cuenta con el tamal como aliado. Perú llegó a esta instancia tras superar en octavos de final a los Chilaquiles, de México. El torneo inició el pasado 18 de agosto.

¿Cómo votar por Perú en el 'Mundial De Desayunos'?

Las votaciones están disponibles en las cuentas oficiales de Ibai Llanos, específicamente en Instagram y TikTok. Si deseas respaldar al Perú, debes acceder a las publicaciones correspondientes y darle “me gusta” a la opción que representa el pan con chicharrón y tamal.

En la red social de Instagram, puedes votar simplemente accediendo al primer comentario de la publicación y eligiendo la opción con la bandera de Perú.