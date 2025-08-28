HOYSuscripcion LR Focus

Streamers

Ibai Llanos enciende las redes al comparar la comida peruana y ecuatoriana: ''Buen desayuno contundente''

En su último video de TikTok, Ibai Llanos resalta el desayuno de Perú con el pan con chicharrón y el tamal, y el encebollado como representante de Ecuador, invitando a la comunidad a participar.

Ibai Llanos comparó los desayunos típicos de Ecuador y Perú.
Ibai Llanos comparó los desayunos típicos de Ecuador y Perú. | Foto: composición LR/TikTok

Ibai Llanos ha vuelto a generar atención en redes sociales, esta vez por abordar el tema gastronómico. El reconocido streamer español comparó la comida peruana y la ecuatoriana en una dinámica con sus seguidores para definir cuál es la mejor gastronomía de Latinoamérica. El versus incluyó a dos países que mantienen una disputa histórica por el origen del ceviche, lo que provocó miles de reacciones y comentarios de usuarios que compartieron sus preferencias.

Las diferencias entre el desayuno peruano y ecuatoriano

En su más reciente video publicado en TikTok, el streamer español destacó las virtudes gastronómicas de ambos países, con especial énfasis en el desayuno. Además, mencionó varios platos típicos para fortalecer el versus correspondiente a los cuartos de final de la dinámica, que viene generando gran interacción con sus seguidores.

PUEDES VER: Perú vence a México en el mundial de desayunos del streamer español Ibai: "Hizo récord con 2.5 millones de votos"

lr.pe

“Tenemos al mítico pan con chicharrón peruano. He leído vuestros comentarios y le he añadido tamal; me lo habéis pedido mucho. Buen desayuno, contundente. Por parte de Ecuador, también hemos leído sus sugerencias y le he agregado el encebollado, que al parecer es muy popular en los desayunos ecuatorianos. Y, por supuesto, tenemos el bolón de verde, con una receta mejorada y de confianza”, explicó con lujo de detalles al comparar los desayunos típicos de ambos países.

El público decide quién ganará en el versus entre Perú y Ecuador

Tras exponer las diferencias entre ambos desayunos, Ibai Llanos dejó abierta una encuesta para que su comunidad decidiera cuál de los dos países tiene la mejor gastronomía. La publicación generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron con entusiasmo sus preferencias: “Resucité solo para darle like a Perú, ¡vamos a ganar!”, “Perú produce el mejor desayuno del mundo: el pan con chicharrón y tamal”, “Ecuador en su prime”, “El encebollado no tiene competencia”, entre otros comentarios divididos que reflejan su preferencia por uno sobre el otro.

PUEDES VER: Ibai queda sorprendido luego de que pan con chicharrón superara el millón de votos en 'Mundial de Desayunos': "Lo siento, mexicanos"

lr.pe

La comida peruana reconocida a nivel mundial

Antes del versus, Ibai Llanos felicitó a las personas que votaron por la comida peruana y destacó la gran cantidad de votos obtenidos en su anterior enfrentamiento contra la gastronomía mexicana. Por ello, en su duelo frente a Ecuador, no sería sorprendente que vuelva a imponerse y avance a las instancias finales del ‘Mundial de los desayunos’, una dinámica creada por el streamer español.

