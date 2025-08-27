HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

La jugada de Christian Cueva que provocó bronca en el Emelec vs Independiente del Valle por la LigaPro 2025

A pesar de la derrota de Emelec, Cueva fue uno de los jugadores más destacado del 'Bombillo', realizando una acción que descolocó a su marcador, Jordy Alcívar.

Christian Cueva protagonizó una de las jugadas más destacadas en el partido entre Emelec e Independiente del Valle.
Christian Cueva protagonizó una de las jugadas más destacadas en el partido entre Emelec e Independiente del Valle. | Foto: composición LR/Emelec/kchcomunicacion.com

Christian Cueva volvió a llamar la atención en la prensa ecuatoriana por un detalle de su calidad durante el partido que disputó Emelec ante Independiente del Valle. La jugada despertó muchas reacciones entre la fanaticada del 'Bombillo', ya que demostró todas sus credenciales en una acción que hizo levantar a todo el Estadio George Capwell y confirmó que está recuperando su mejor estado de forma.

La jugada que provocó miles de reacciones en Ecuador

El popular 'Aladino' disputó los 90 minutos ante el cuadro de Sangolquí y fue uno de los jugadores más destacados de su equipo, pese a la derrota. No obstante, más allá del traspié como local del combinado guayaquileño, la acción más comentada fue la que protagonizó el '10'.

PUEDES VER: Christian Cueva provoca tensa discusión en prensa ecuatoriana tras su regreso en Emelec: "¿De qué te sirve...?"

lr.pe

Durante el segundo tiempo, con el marcador en contra, Cueva avanzó con velocidad por el centro de la cancha. Al percatarse de que Alcívar se le acercaba para quitarle el balón, el futbolista peruano tuvo la ingeniosa idea de descolocarlo con un amague. En un intento desesperado por frenarlo, Jordy Alcívar lo sujetó de la cintura para contrarrestar el avance peligroso del volante de la selección 'blanquirroja'.

La reacción de los jugadores del Emelec y del Independiente del Valle

Cuando el jugador ecuatoriano falló en su intento de frenar a Christian Cueva y cayó sobre el césped, rápidamente algunos de sus compañeros del Independiente del Valle le recriminaron con ira al volante del Emelec. Ante la atenta mirada del árbitro principal, ‘Cuevita’ se llevó un empujón en medio de la gresca entre los jugadores de ambos equipos. Desde luego, el futbolista peruano no se quedó atrás y también reaccionó con dureza.

PUEDES VER: Prensa de Ecuador revela cuál sería la dolencia de Christian Cueva que lo tiene alejado de Emelec: "Parece que es..."

lr.pe

Cuando el pequeño altercado entre los involucrados se resolvió, el árbitro del partido finalmente decidió amonestar a Jordy Alcívar, responsable de la falta previa sobre el 'Aladino'.

La situación del Emelec en la liga ecuatoriana luego de la derrota a manos del Independiente del Valle

Por la jornada 26 de la LigaPro Ecuador 2025, Emelec recibió al líder de la competición, Independiente del Valle, que terminó imponiéndose como visitante por la mínima diferencia gracias a un gol del argentino Claudio Spinelli al minuto 29 de la primera mitad. Este resultado afianzó al cuadro 'negriazul' en la punta. En contraste, la derrota golpeó la moral de los 'eléctricos', que se mantienen en la parte media baja de la tabla de posiciones, lejos de lograr una plaza internacional para el próximo año.

