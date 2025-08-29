Emelec vs Aucas EN VIVO por Liga Pro de Ecuador: Horario y canales para el partido por la tercera fecha
Emelec de Christian Cueva buscará seguir sumando valiosos puntos ante el aguerrido Aucas por la fecha 27 de la poderosa Liga Ecuatoriana 2025.
Emelec, liderado por Christian Cueva, se enfrentan a Aucas en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en una fecha más de la Liga Pro de Ecuador 2025. Este duelo junta a los 2 equipos más populares de la región, aunque el 'Bombillo' parte ligeramente como favorito por el plantel que posee.
Aucas, bajo la dirección de Gabriel Pereyra, se presenta en este partido en la octava posición de la tabla, tras haber disputado 26 encuentros. El equipo ha anotado 35 goles, mientras que ha recibido 37, lo que se traduce en un promedio de 1,35 goles por partido. En sus últimas actuaciones, el rendimiento ha sido inconsistente, destacando una reciente derrota ante Libertad, que culminó con un marcador de 3-2.
¿A qué hora juega Aucas vs Emelec?
Aucas se enfrenta ante Emelec por una jornada especial de la Liga Ecuatoriana. Los Azules sueñan con una victoria contundente, pero al frente estará el aguerrido cuadro visitante.
- Argentina: 09:00 pm
- Bolivia: 08:00 pm
- Brasil: 09:00 pm
- Chile: 08:00 pm
- Colombia: 07:00 horas
- Ecuador: 07:00 horas
- Estados Unidos (Central): 07:00 pm
- Estados Unidos (Este): 08:00 pm
- Estados Unidos (Montaña): 08:00 pm
- Estados Unidos (Pacífico): 17:00 pm
¿En qué canal puedes ver Emelec vs Aucas por la Liga Pro Ecuador?
El encuentro se podrá seguir en directo a través de Zapping Sports, El Canal del Fútbol (ECDF) y en señal abierta por Ecuavisa. No te quedes sin información sobre este emocionante enfrentamiento. Mantente al tanto del minuto a minuto del partido Aucas vs Emelec EN VIVO, donde encontrarás todas las incidencias y actualizaciones en tiempo real.