Revelan el firme motivo por el que Christian Cueva no habría sido convocado a la selección peruana: "No lo quieren porque..."
Christian Cueva volvió a quedar afuera de la convocatoria de la selección peruana para el cierre de las Eliminatorias 2025, pese al presente que afronta en Emelec.
- Luis Ramos revela que le pedirá permiso a Paolo Guerrero para usar la '9' en la selección peruana: "Hablaré con él"
- Erick Osores y su fuerte crítica a la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "Un jugador que te dice sí y luego no..."
El último domingo 24 de agosto, la selección peruana anunció la lista de convocados para afrontar los dos últimos partidos en las Eliminatorias 2026. Entre los grandes ausentes en la nómina figura Christian Cueva, quien viene siendo titular en Emelec de Ecuador. El volante nacional volvió a quedarse fuera de la lista y no es considerado en la Bicolor desde junio del 2024, cuando disputó al Copa América bajo las órdenes de Jorge Fossati. En ese sentido, se conoció la posible razón por la que 'Aladino' no fue llamado.
Según la periodista Ana Lucía Rodríguez en la última edición del programa streaming 'Estudio Fútbol’, desde el entorno de la Blanquirroja le comentaron que la ausencia del mediocampista de 33 años se debe a que su presencia llamaría la atención constante de la farándula, algo que perjudicaría la concentración del plantel nacional.
PUEDES VER: Filtran video de Pedro Aquino poniéndose la camiseta de Universitario tras el clásico ante Alianza Lima: Archimbaud tuvo peculiar reacción
¿Por qué Christian Cueva no fue convocado en la selección peruana?
"Lo de Cueva, la no convocatoria de Cueva tiene que ver porque el entorno de la selección no lo quiere a Christian porque jala mucha prensa de farándula, a eso se debe su no convocatoria", dijo en el mencionado programa de YouTube.
Tras ser consultada sobre de dónde provino esta versión, la comunicador, hoy reportera de L1 MAX, señaló que la información se la brindaron desde el entorno de la Bicolor.
"Incomoda un poco el que esté más ligado hoy a la farándula, jala mucha prensa de la farándula. (...) Acá me dicen el entorno de la selección, me imagino que debe ser el comando técnico, jugadores no sé, pero debe de ser el comando técnico", agregó.
PUEDES VER: 'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: 'Pasa por ahí y le dice…'
Lista de convocados de Perú para la última fecha de las Eliminatorias 2026
Al principio, eran 27 convocados; sin embargo, Álex Valera y Edison Flores fueron desafectados tras sufrir un desgarro muscular producto del último clásico. Ante esas salidas, la Bicolor anunció el llamado de José 'Tunche' Rivera.
- Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Enríquez
- Defensas: Luis Abram, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Marcos López, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, César Inga, Oliver Sonne, Matías Lazo
- Mediocampistas: Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Christofer Gonzales, Jesús Pretell, Renato Tapia, Jairo Concha
- Delanteros: Joao Grimaldo, Kevin Quevedo, Luis Ramos, Andy Polo, Kenji Cabrera.