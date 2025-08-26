El último domingo 24 de agosto, la selección peruana anunció la lista de convocados para afrontar los dos últimos partidos en las Eliminatorias 2026. Entre los grandes ausentes en la nómina figura Christian Cueva, quien viene siendo titular en Emelec de Ecuador. El volante nacional volvió a quedarse fuera de la lista y no es considerado en la Bicolor desde junio del 2024, cuando disputó al Copa América bajo las órdenes de Jorge Fossati. En ese sentido, se conoció la posible razón por la que 'Aladino' no fue llamado.

Según la periodista Ana Lucía Rodríguez en la última edición del programa streaming 'Estudio Fútbol’, desde el entorno de la Blanquirroja le comentaron que la ausencia del mediocampista de 33 años se debe a que su presencia llamaría la atención constante de la farándula, algo que perjudicaría la concentración del plantel nacional.

¿Por qué Christian Cueva no fue convocado en la selección peruana?

"Lo de Cueva, la no convocatoria de Cueva tiene que ver porque el entorno de la selección no lo quiere a Christian porque jala mucha prensa de farándula, a eso se debe su no convocatoria", dijo en el mencionado programa de YouTube.

Tras ser consultada sobre de dónde provino esta versión, la comunicador, hoy reportera de L1 MAX, señaló que la información se la brindaron desde el entorno de la Bicolor.

"Incomoda un poco el que esté más ligado hoy a la farándula, jala mucha prensa de la farándula. (...) Acá me dicen el entorno de la selección, me imagino que debe ser el comando técnico, jugadores no sé, pero debe de ser el comando técnico", agregó.

Lista de convocados de Perú para la última fecha de las Eliminatorias 2026

Al principio, eran 27 convocados; sin embargo, Álex Valera y Edison Flores fueron desafectados tras sufrir un desgarro muscular producto del último clásico. Ante esas salidas, la Bicolor anunció el llamado de José 'Tunche' Rivera.