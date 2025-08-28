Exintegrante de Alma Bella arremete contra Pamela Franco por viaje a Ecuador tras supuesta fiesta de Christian Cueva: "Un cachito más"
Norka Ascue criticó duramente la actitud de Pamela Franco tras reencontrarse con Christian Cueva en Ecuador.
Pamela Franco volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de que viajara a Ecuador para encontrarse con Christian Cueva, en medio de los rumores de una supuesta fiesta en la que habría participado el futbolista junto a jugadores del Emelec. La decisión de la cantante generó una ola de reacciones, especialmente por parte de Norka Ascue, exintegrante de Alma Bella, quien lanzó comentarios irónicos sobre la manera en que Franco maneja su relación sentimental.
Ascue no dudó en señalar que Pamela ha mostrado una actitud constante de perdón hacia el deportista, lo que en su opinión evidencia un patrón que podría repetirse sin mayores cuestionamientos. “Ella siempre le ha perdonado todo y lo seguirá haciendo”, dijo en tono crítico, resaltando que el verdadero interrogante es si Cueva mantendrá la misma postura frente a la pareja.
Norka Ascue cuestiona relación entre Pamela Franco y Christian Cueva
La cantante Norka Ascue sorprendió con declaraciones directas sobre el vínculo entre Pamela Franco y Christian Cueva. Durante una entrevista, aseguró que no le resultaba extraño el viaje de la ex Alma Bella a Ecuador, pues, según ella, siempre ha tolerado situaciones complicadas. Con sarcasmo, indicó: “Si le permitió en su momento que siga con su esposa, ¿qué le va a hacer una fiestecita o un cachito más?”.
Este comentario, que rápidamente circuló en medios de espectáculos, reflejó la dureza con la que Ascue analiza la relación de la exintegrante de Alma Bella. La artista incluso puso en duda la sinceridad de la reconciliación, insinuando que podría tratarse de una estrategia para mejorar la imagen pública del futbolista peruano, cuestionado por diversos episodios extradeportivos.