Hace unas horas se conoció que el AEK Atenas le daría un nuevo rol a Alexander Callens, luego de que dejara de jugar por problemas cardíacos derivados de un proceso viral, condición que le impide realizar esfuerzos físicos y lo mantiene fuera de la actividad profesional.

Ante esta situación, el club griego busca mantenerlo vinculado y, según el periodista Gian Franco Zelaya, evalúa integrarlo a un puesto para aprovechar su experiencia internacional y conocimiento del mercado para la captación de talentos. Todo esto en caso el jugador decida retirarse.

¿Cuál es el nuevo rol que tendrá Alexander Callens?

Según el periodista, el club estaría interesado en ofrecerle el puesto de scout, para que el defensor, en caso decida dar un paso al costado del fútbol, sea el encargado de captar nuevos talentos.

"En AEK Atenas, siguen muy de cerca el estado de salud de Alexander Callens, en caso se retire del fútbol lo van a considerar para ser scout del club en Sudamerica y sea el encargado de captar nuevo talentos de la región para el club griego", escribió Franco Zelaya vía X.

Información proporcionada por Franco Zelaya. Foto: captura X

¿Qué lesión tiene Alexander Callens?

Alexander Callens reveló que, tras un proceso viral, se le detectó una leve alteración cardíaca, por lo que deberá guardar reposo y mantenerse en observación durante algunos meses. Aunque no puede entrenar ni jugar, aseguró que seguirá apoyando al equipo desde afuera.

"Llevo unas semanas sin poder entrenar con el equipo como me gustaría. En enero, sufrí un proceso viral que me llevó a hacerme diferentes pruebas. En uno de los resultados apareció una ligera alteración cardíaca, por lo que los especialistas han recomendado unos meses de reposo y observación hasta realizar nuevas exploraciones. Siento no poder ayudar en estos momentos al equipo pero seguiré apoyando en todo lo que esté en mi mano desde fuera!", escribió en su momento en su cuenta de IG.