Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Perú vence a México en el mundial de desayunos del streamer español Ibai: "Hizo récord con 2.5 millones de votos"

Tras su victoria frente a México, Perú avanza a los cuartos de final del mundial de desayunos organizado por el streamer Ibai Llanos, y ahora se enfrentará a Ecuador. Conoce como votar por los platos peruanos.

Ibai Llanos anuncia a Perú como ganador de su duelo frente a México en el mundial de desayunos.
Ibai Llanos anuncia a Perú como ganador de su duelo frente a México en el mundial de desayunos. | Foto: IG - Ibai Llanos

El streamer español Ibai Llanos anunció, el 27 de agosto, a través de sus redes sociales, que Perú fue el ganador del duelo frente a México en los octavos de final del mundial de desayunos. En este encuentro se enfrentaron el pan con chicharrón peruano y los chilaquiles mexicanos. Según el streamer, "Perú hizo récord de votos con 2.500.000, frente a los 1.200.000 de votos que tuvo el desayuno mexicano".

Ahora, en los cuartos de final, el nuevo contrincante será Ecuador. Para esta nueva contienda, Ibai indicó que el tamal acompañará al pan con chicharrón, mientras que Ecuador presentará dos platos en la competencia: el bolón y el encebollado. "Por lo tanto, ustedes deciden quién pasa a semifinales: ¿Perú o Ecuador?", finalizó Llanos.

Es importante recordar que el mundial de desayunos enfrentará a gastronomías de todo el mundo para definir cuál ofrece la mejor opción para comenzar el día. El primer enfrentamiento de Perú contra México causo gran expectativa, al tratarse de dos potencias culinarias de Latinoamérica.

¿Cómo votar en el mundial de desayunos de Ibai Llanos?

La votación del mundial de desayunos se realiza a través de las redes sociales de Ibai Llanos: Instagram, donde cuenta con 12.2 millones de seguidores, y TikTok, con 24 millones. Para participar, los usuarios deben ingresar al video del duelo en el que desean emitir su voto. Es importante mencionar, que el resultado se obtiene con la suma de los votos de ambas redes sociales.

En Instagram, la encuesta se encuentra en un comentario fijado por el propio streamer. Allí, se puede elegir entre los dos países participantes hasta que la votación sea cerrada. En TikTok, en cambio, se vota dando 'me gusta' al comentario que representa al país que se quiere apoyar. Respecto a la duración de cada etapa, Llanos no ha precisado el tiempo exacto.

