En la previa de las últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el técnico interino de la selección peruana, Óscar Ibáñez, mostró su compromiso con el recambio generacional al considerar a jóvenes talentos para integrar la Bicolor. Uno de los nombres que estuvo en sus planes fue el de Víctor Guzmán, delantero de 19 años que recientemente fichó por el Sporting de Lisboa, uno de los clubes más prestigiosos de Europa.

Según información revelada por el periodista Gustavo Peralta en el programa 'Hablemos de Max', la Federación Peruana de Fútbol envió una carta oficial al club portugués solicitando la convocatoria de Guzmán para las fechas FIFA de septiembre. Sin embargo, el joven atacante se encontraba en proceso de recuperación de una lesión y realizando terapia en Lima, lo que impidió su inclusión en la lista final de convocados.

Ibáñez no pudo convocar a Guzmán a la selección peruana

La intención de Ibáñez de convocar a Guzmán refleja su interés por incorporar sangre nueva al equipo nacional, buscando alternativas ofensivas ante las bajas por lesión de jugadores como Álex Valera y Edison Flores. Actualmente, el único delantero disponible es Luis Ramos, quien milita en el América de Cali y ha mostrado continuidad en su club.

"El documento es una confirmación de una carta con fecha 15 de agosto. Ese día, la Federación Peruana de Fútbol le envía a Sporting de Lisboa una carta para pedir la convocatoria de Víctor Guzmán a la selección peruana. Es decir, Ibáñez tuvo intención de convocar a Guzmán, pero estaba lesionado y haciendo terapia acá (en Lima)“, dijo Ibáñez en conferencia.

Guzmán, formado en las divisiones menores de Alianza Lima, se trasladó a Portugal en julio de este año con el objetivo de seguir desarrollándose como futbolista. Tras su fichaje por el Sporting, expresó su entusiasmo por unirse a una institución con una rica historia y por la oportunidad de compartir vestuario con jugadores de renombre internacional.

¿Cuándo juegan Perú vs Uruguay?

El enfrentamiento entre Perú vs Uruguay está programado para el próximo jueves 14 de septiembre en Montevideo.

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay?

El choque entre Perú vs Uruguay comenzará desde las 6.30 p. m. (hora local) y 8.30 p. m. (hora uruguaya).