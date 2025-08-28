La final de vuelta entre Alianza Lima y Universitario en Matute por la Liga 1 sigue generando repercusiones, pero no por el resultado final, sino por el apagado de luces que hubo en todo el recinto cuando el árbitro Edwin Ordóñez pitó el final del encuentro. Semanas después de lo ocurrido, el cuadro íntimo fue duramente sancionado por la FPF con una multa y con el cierre por 7 meses del estadio Alejandro Villanueva. Este jueves 28 de agosto, Indecopi decidió imponer otro castigo económico, además de una medida correctiva.

A través de una nota de prensa en su plataforma oficial, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual sancionó a Alianza Lima, de manera definitiva, con más de 2,4 millones por cortar el alumbrado de Matute y poner en riesgo a 26.000 asistentes.

"La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi (SPC), en segunda y última instancia administrativa, impuso una multa de 450 UIT, equivalente a S/ 2 407 500, al Club Alianza Lima por apagar, sin justificación y de manera no coordinada, la iluminación principal del campo y las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva 'Matute' durante la final de la Liga 1 Betsson 2023, exponiendo a un riesgo injustificado a más de 26 mil asistentes", se lee en la nota de prensa publicada en la plataforma web del órgano estatal.

"De acuerdo con la resolución, el apagado de los reflectores -el 8 de noviembre de 2023- incumplió lo dispuesto en el artículo 47.1 del Reglamento de la Liga 1 Betsson 2023, que exige mantener la iluminación artificial hasta la evacuación total del estadio, así como el artículo 70.2 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que obliga a los clubes organizadores a cumplir y aplicar las normas de seguridad vigentes", agregaron.