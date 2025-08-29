HOYSuscripcion LR Focus

Kevin Quevedo no terminó entrenamiento de la selección peruana y preocupa para el partido contra Uruguay: ¿Qué ocurrió con el futbolista de Alianza Lima?

Óscar Ibáñez enfrenta la baja de Edison Flores y Álex Valera por desgarros, lo que incrementa la importancia de Kevin Quevedo en el equipo. El atacante fue titular en el último duelo contra Ecuador.

Kevin Quevedo generó preocupación a Óscar Ibáñez tras no finalizar los entrenamientos con la selección peruana.
Kevin Quevedo generó preocupación a Óscar Ibáñez tras no finalizar los entrenamientos con la selección peruana. | Foto: Composición LR/ FPF

Kevin Quevedo generó preocupación durante los entrenamientos de la selección peruana con miras al partido contra Uruguay. El extremo de Alianza Lima abandonó la práctica y fue trasladado a un centro médico para someterse a una resonancia magnética. Aunque se temió una lesión, los periodistas Gustavo Peralta y Marcello Merizalde confirmaron que "todo fue un susto" y que el atacante "se mantiene firme en los entrenamientos".

Óscar Ibáñez ya había sufrido las bajas confirmadas de Edison Flores y Álex Valera, ambos de Universitario de Deportes, descartados por desgarros tras el clásico ante Alianza Lima. Quevedo, en cambio, sigue considerado en los planes del seleccionador e incluso fue titular en el último duelo ante Ecuador, disputado en Lima.

PUEDES VER: Roberto Mosquera responde fuerte sobre la continuidad de Óscar Ibáñez al mando de la selección peruana: "Nadie sabe para dónde vamos nunca"

¿Cuáles son los próximos partidos de la selección peruana?

Los próximos partidos de la selección peruana serán, primero, ante Uruguay en Montevideo, el 4 de septiembre, en condición de visitante; y luego cerrará la fecha doble como local ante Ecuador, en Lima, el 9 de septiembre, por las jornadas 17 y 18 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Oficial! La selección peruana jugará los amistosos en Matute y el Monumental | Noticias | Agencia Peruana de Noticias Andina

La selección peruana enfrentará a Uruguay el próximo jueves 4 de septiembre. Foto: Andina

Por otra parte, Carlos Zambrano también ha estado ausente en los entrenamientos, aunque por motivos personales. El defensor de Alianza Lima se unirá a la delegación recién cuando el plantel viaje a Montevideo para enfrentar a Uruguay, según informó la periodista Darinka Zumaeta.

PUEDES VER: Ricardo Gareca se rinde por primera vez ante jugador que 'recuperó' para la selección peruana: "De los mejores que vi en mi vida"

¿Óscar Ibáñez continuará como director técnico en la selección peruana?

Aún no sabe con certeza si Óscar Ibáñez seguirá liderando el mando de la selección peruana como director técnico. A pesar de los resultados que se puedan dar tras los partidos contra Uruguay y Ecuador, no es seguro que el exarquero de Cienciano siga como entrenador de la 'bicolor'.

