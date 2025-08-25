Un día después de anunciarse la lista de convocados en la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias 2026 se confirmó que dos futbolistas quedaron fuera de la nómina por lesión. Se trata de Álex Valera y Edison Flores, 2 de los 5 jugadores de Universitario que fueron llamados por Óscar Ibáñez.

De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, tanto Álex Valera como Edison Flores presentan un desgarro. Tras llegar a los entrenamientos en la Videna este lunes 25 de agosto, ambos jugadores se sometieron a unos exámenes y se confirmó la lesión. Valera y Flores quedaron sentidos tras el clásico entre Universitario y Alianza Lima, jugado el último domingo 24 de agosto en el Monumental por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Lista de convocados de Perú para la última fecha de las Eliminatorias 2026

Tras las salidas de Álex Valera y Edison Flores de la lista, ahora son 25 jugadores los que quedaron concentrados.

Arqueros : Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Enríquez

: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Enríquez Defensas : Luis Abram, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Marcos López, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, César Inga, Oliver Sonne, Matías Lazo

: Luis Abram, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Marcos López, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, César Inga, Oliver Sonne, Matías Lazo Mediocampistas : Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Christofer Gonzales, Jesús Pretell, Renato Tapia, Jairo Concha

: Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Christofer Gonzales, Jesús Pretell, Renato Tapia, Jairo Concha Delanteros: Joao Grimaldo, Kevin Quevedo, Luis Ramos, Andy Polo, Kenji Cabrera.

Próximos partidos de la selección peruana en las Eliminatorias 2026

La Bicolor se jugará su última carta frente a Paraguay y Uruguay. Pese a la ilusión, la selección peruana no depende de sí misma y puede quedar eliminada en la fecha 17.