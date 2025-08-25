¡Perú suma sus 2 primeras bajas! Álex Valera y Edison Flores son desconvocados de urgencia para las Eliminatorias 2026
La selección peruana comenzó este lunes los entrenamientos en la Videna con miras al cierre de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.
Un día después de anunciarse la lista de convocados en la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias 2026 se confirmó que dos futbolistas quedaron fuera de la nómina por lesión. Se trata de Álex Valera y Edison Flores, 2 de los 5 jugadores de Universitario que fueron llamados por Óscar Ibáñez.
De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, tanto Álex Valera como Edison Flores presentan un desgarro. Tras llegar a los entrenamientos en la Videna este lunes 25 de agosto, ambos jugadores se sometieron a unos exámenes y se confirmó la lesión. Valera y Flores quedaron sentidos tras el clásico entre Universitario y Alianza Lima, jugado el último domingo 24 de agosto en el Monumental por la fecha 7 del Torneo Clausura.
Lista de convocados de Perú para la última fecha de las Eliminatorias 2026
Tras las salidas de Álex Valera y Edison Flores de la lista, ahora son 25 jugadores los que quedaron concentrados.
- Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Enríquez
- Defensas: Luis Abram, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Marcos López, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, César Inga, Oliver Sonne, Matías Lazo
- Mediocampistas: Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Christofer Gonzales, Jesús Pretell, Renato Tapia, Jairo Concha
- Delanteros: Joao Grimaldo, Kevin Quevedo, Luis Ramos, Andy Polo, Kenji Cabrera.
Próximos partidos de la selección peruana en las Eliminatorias 2026
La Bicolor se jugará su última carta frente a Paraguay y Uruguay. Pese a la ilusión, la selección peruana no depende de sí misma y puede quedar eliminada en la fecha 17.
- Uruguay vs Perú, fecha 17 | Jueves 4 de septiembre | 6.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Centenario
- Perú vs Paraguay, fecha 18 | Martes 9 de septiembre | 6.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Nacional.