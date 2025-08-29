HOYSuscripcion LR Focus

Brasil vs Chile: fecha, hora y canal del partido en el Maracaná por Eliminatorias 2026

Brasil se prepara para enfrentar a Chile en la penúltima fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026, con un saldo de 25 puntos en la tercera posición.

Brasil vs Chile se enfrentan en un partidazo por las Eliminatorias. Foto: Lr/ESPN
Brasil se alista para cerrar su participación en la penúltima fecha de las Clasificatorias ante la eliminada Chile. Los cariocas lucen en la tercera casilla con 25 unidades, igualados con Ecuador, mientras que La Roja se ubica en el último puesto con apenas 10 unidades. La pentacampeona mundial parte como amplio favorito y buscará golear, tras una campaña irregular.

Es importante destacar que para la presente fecha FIFA, Ancelotti decidió no convocar a futbolistas de renombre como Vinicius Junior o Rodrygo de Real Madrid, pero sí optó por elegir a Raphinha como uno de los ‘abanderados’.

¿A qué hora juega Brasil vs Chile por las Eliminatorias ?

La selección brasileña se prepara recibir a La Roja por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Los fanáticos pueden ver el partido desde las 7:30 pm. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay a las 9:30 pm; mientras que Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 pm.

¿Dónde ver Brasil vs Chile por las Eliminatorias?

El encuentro entre Brasil y Chile se llevará a cabo en el icónico Estadio Maracaná. La transmisión estará a cargo del canal oficial de YouTube de Movistar Deportes, que también ofrecerá la opción de streaming a través de la aplicación Movistar TV App, anteriormente conocida como Movistar Play. Para quienes prefieren la señal abierta, el partido será emitido por Latina TV en Perú. Si no tienes acceso a estas plataformas, podrás seguir el minuto a minuto del partido en la página web de La República.

Historial de Brasil vs Chile

  • Clasificatorias Suiza 1954 Chile 0-2 Brasil (Estadio Nacional)  Brasil 1-0 Chile (Estadio Maracaná, Río de Janeiro)
  • Clasificatorias Italia 1990 Chile 1-1 Brasil (Estadio Nacional)  Brasil 1-0 Chile (Estadio Maracaná, Río de Janeiro)
  • Clasificatorias Corea/Japón 2002 Chile 3-0 Brasil (Estadio Nacional) Brasil 2-0 Chile (Major Antônio Couto, Curitiba)
  • Clasificatorias Alemania 2006 Chile 1-1 Brasil (Estadio Nacional) Brasil 5-0 Chile (Mané Garrincha, Brasilia)
  • Clasificatorias Sudáfrica 2010 Chile 0-3 Brasil (Estadio Nacional) Brasil 4-2 Chile (Metropolitano Roberto Santos, Bahía)
  • Clasificatorias Rusia 2018 Chile 2-0 Brasil (Estadio Nacional) Brasil 3-0 Chile 0 (Allianz Parque, Sao Paulo)
  • Clasificatorias Qatar 2022 Chile 0-1 Brasil (Estadio Monumental) Brasil 4-0 Chile (Maracaná, Río de Janeiro)
