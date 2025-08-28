Edison Flores bromeó sobre la posible transferencia de Álex Valera al fútbol brasileño: ''Al Santos de Ica''

Edison Flores habló recientemente en el canal de YouTube ‘Doble Punta’ sobre su vida personal, su paso por Universitario de Deportes y otros temas. Además, se refirió al posible fichaje de Álex Valera por el Santos FC, club emblemático de Brasil en el que juega actualmente el astro Neymar Jr.

Lejos de tomárselo en serio, el atacante de la selección peruana bromeó sobre la posibilidad de jugar en una de las ligas más competitivas de América y, con ironía, mencionó como destino a un club de la segunda división del fútbol peruano.

El posible fichaje de Álex Valera al Santos FC

Cuando los conductores del programa ‘Doble Punta’ le preguntaron a Edison Flores por el supuesto interés del elenco brasileño en Álex Valera, el popular ‘Orejas’ no pudo contener la risa y respondió: “Sí, pero al Santos de Ica”, lo que desató las carcajadas de los periodistas deportivos cuando el atacante de Universitario mencionó al equipo de Nasca.

Asimismo, uno de los comunicadores deportivos más reconocidos del Perú, Pedro García, comentó sobre la posible llegada de Valera al Santos y señaló que no lo imagina jugando junto a uno de los futbolistas más cotizados de Brasil, Neymar Jr. Del mismo modo, Flores, en son de broma, tampoco se visualiza en ese escenario, lo que refleja el compañerismo y la buena onda que existe con su compañero de equipo.

La importancia de Álex Valera en el plantel de Universitario

Desde su llegada al equipo ‘merengue’ en 2021, Álex Valera se ha consolidado como el referente en ataque y ha marcado goles importantes tanto en la liga local como en torneos internacionales, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. No obstante, también tuvo un breve paso en el extranjero entre 2022 y 2023, jugando en el fútbol árabe para el Al-Fateh, donde disputó apenas seis partidos.