Uno de los jugadores más criticados en los últimos meses en Universitario de Deportes es Edison Flores. Es evidente el bajón futbolístico que atraviesa el volante de la selección peruana, algo que él mismo ha confirmado en una entrevista reciente. Debido a este cambio en su performance, el 'Orejas', que el último lunes 25 quedó desafectado de la Bicolor tras sufrir un desgarro, ha sido el centro de las duras críticas por parte de los hinchas de la 'U', quienes han pedido que su protagonismo pase a un segundo plano y su lugar sea ocupado por Jairo Vélez.

En una charla con el programa de YouTube 'Doble Punta', el extremo nacional reconoció que lleva buen tiempo con la confianza perdida y que, con ayuda profesional, está en proceso para poder recobrarla.

¿Qué dijo Edison Flores sobre su actualidad deportiva en Universitario?

Flores aseguró que esta pérdida de confianza en sí mismo responde a los problemas familiares que ha tenido — hace un tiempo se separó de su esposa Ana Siucho — y que le ha resultado difícil poder separar este plano de lo deportivo.

"Estoy en un proceso de recuperar mi confianza. Hace buen tiempo que la perdí. El tema familiar me quitó tranquilidad. Tengo ayuda externa con psicólogo y coach", manifestó. "Soy una persona común y corriente que a veces se siente triste. Estoy buscando mi paz", agregó.