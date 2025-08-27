El último fin de semana, Universitario y Alianza Lima se enfrentaron por la jornada 7 del Torneo Clausura y al margen de lo deportivo, lo que más dejó este encuentro disputado en el Monumental fue lo ocurrido entre Hernán Barcos y Álex Valera. Ambos jugadores tuvieron un tenso cruce de palabras durante el partido, pero no fue hasta después del clásico con las declaraciones del 'Pirata' que la controversia estalló. Edison Flores se manifestó sobre la situación y aseguró que fue producto del momento, algo que él entiende perfectamente, pues le pasó con Erick Noriega.

Edison Flores se pronunció sobre el cruce entre Hernán Barcos y Álex Valera

"No le dijo lo que están diciendo, no le dijo eso ('soplón'). Es la calentura del partido, a mí me ha pasado, no soy ejemplo para eso, la calentura gana y más en un clásico", dijo el 'Orejas', quien aseguró que no podría dar una recomendación sobre cómo pudieron actuar ambos jugadores, pues a él le ha pasado con Noriega en un clásico pasado.

"Sabía que me iban a preguntar eso, no puedo decirle nada tanto a Valera como a Barco sobre cómo reaccionar en esa parte, porque la situación te gana. A mí me ganó la calentura (con Erick Noriega), luego me lo encontré y nos saludamos. Todo quedó ahí. (...) Romper código es lo que se habla y debería quedar dentro de un camerino", sentenció.