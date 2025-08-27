HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo
Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo     Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo     Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo     
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Deportes

Edison Flores rompe su silencio sobre polémica entre Álex Valera y Hernán Barcos tras el clásico: "No le dijo soplón"

El atacante de Universitario fue consultado sobre el cruce entre su compañero de equipo y Hernán Barcos en el último clásico disputado en el Monumental.

Edison Flores inició las acciones en el clásico y luego fue cambiado tras sufrir una lesión. Foto: composición LR/captura de 'Horacio Zimmermann'/YouTube/captura de GOLPERU
Edison Flores inició las acciones en el clásico y luego fue cambiado tras sufrir una lesión. Foto: composición LR/captura de 'Horacio Zimmermann'/YouTube/captura de GOLPERU

El último fin de semana, Universitario y Alianza Lima se enfrentaron por la jornada 7 del Torneo Clausura y al margen de lo deportivo, lo que más dejó este encuentro disputado en el Monumental fue lo ocurrido entre Hernán Barcos y Álex Valera. Ambos jugadores tuvieron un tenso cruce de palabras durante el partido, pero no fue hasta después del clásico con las declaraciones del 'Pirata' que la controversia estalló. Edison Flores se manifestó sobre la situación y aseguró que fue producto del momento, algo que él entiende perfectamente, pues le pasó con Erick Noriega.

PUEDES VER: Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: 'En Conmebol están hablando que…'

lr.pe

Edison Flores se pronunció sobre el cruce entre Hernán Barcos y Álex Valera

"No le dijo lo que están diciendo, no le dijo eso ('soplón'). Es la calentura del partido, a mí me ha pasado, no soy ejemplo para eso, la calentura gana y más en un clásico", dijo el 'Orejas', quien aseguró que no podría dar una recomendación sobre cómo pudieron actuar ambos jugadores, pues a él le ha pasado con Noriega en un clásico pasado.

"Sabía que me iban a preguntar eso, no puedo decirle nada tanto a Valera como a Barco sobre cómo reaccionar en esa parte, porque la situación te gana. A mí me ganó la calentura (con Erick Noriega), luego me lo encontré y nos saludamos. Todo quedó ahí. (...) Romper código es lo que se habla y debería quedar dentro de un camerino", sentenció.

PUEDES VER: 'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: 'Pasa por ahí y le dice…'

lr.pe
Notas relacionadas
Rainer Torres y su fuerte mensaje tras pelea de Hernán Barcos y Alex Valera: “Algo está muy mal”

Rainer Torres y su fuerte mensaje tras pelea de Hernán Barcos y Alex Valera: “Algo está muy mal”

LEER MÁS
Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

LEER MÁS
'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Falleció Roberto Zegarra, destacado periodista deportivo y narrador de la selección peruana

Falleció Roberto Zegarra, destacado periodista deportivo y narrador de la selección peruana

LEER MÁS
Rainer Torres y su fuerte mensaje tras pelea de Hernán Barcos y Alex Valera: “Algo está muy mal”

Rainer Torres y su fuerte mensaje tras pelea de Hernán Barcos y Alex Valera: “Algo está muy mal”

LEER MÁS
La jugada de Christian Cueva que provocó bronca en el Emelec vs Independiente del Valle por la LigaPro 2025

La jugada de Christian Cueva que provocó bronca en el Emelec vs Independiente del Valle por la LigaPro 2025

LEER MÁS
Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

LEER MÁS
Reimond Manco respalda a Alex Valera y revela el posible motivo por el que se alejó de la selección peruana: “Lo mantiene dentro de siete llaves”

Reimond Manco respalda a Alex Valera y revela el posible motivo por el que se alejó de la selección peruana: “Lo mantiene dentro de siete llaves”

LEER MÁS
Filtran video de Pedro Aquino poniéndose la camiseta de Universitario tras el clásico ante Alianza Lima: Archimbaud tuvo peculiar reacción

Filtran video de Pedro Aquino poniéndose la camiseta de Universitario tras el clásico ante Alianza Lima: Archimbaud tuvo peculiar reacción

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

Pareja gasta más de 22.000 dólares en crucero soñado por Europa y acaba enferma de bronquitis: "Fue horrible"

Deportes

Hernán Barcos aconseja a Gremio sobre Erick Noriega y su posición en el campo: "Le gusta jugar más en..."

Con Guillermo Viscarra, Bolivia presentó su lista de convocados para buscar el repechaje al Mundial

Reimond Manco lapida a Hernán Barcos por llevar la discusión con Alex Valera fuera de la cancha: "Ahí la ca***"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota