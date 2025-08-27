HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Piero Alva habla sobre los "códigos" en el fútbol tras pelea entre Hernán Barcos y Álex Valera: "Se dijeron algunas cosas de más"

El popular 'Zorrito' analizó la pelea entre Hernán Barcos y Álex Valera. Además, profundizó sobre cómo se viven los clásicos en la actualidad.

Piero Alva explicó cómo hubiera reaccionado en una pelea similar a la Valera y Barcos. Foto: composición LR/difusión
Piero Alva explicó cómo hubiera reaccionado en una pelea similar a la Valera y Barcos. Foto: composición LR/difusión

El pasado domingo 24 de agosto, Universitario y Alianza Lima se vieron las caras por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. Dejando de lado el resultado del partido, lo que dio de qué hablar fue la pelea entre Hernán Barcos y Álex Valera. Los atacantes tuvieron un fuerte cruce de palabras durante el compromiso. Todo parecía haberse quedado en la cancha, pero las declaraciones del 'Pirata' avivó la polémica. En medio de este panorama, diversas personalidades allegados al deporte expusieron su postura. Uno de los que se pronunció fue Piero Alva.

El popular 'Zorrito' se tomó el tiempo para hablar sobre los códigos que existen en el fútbol. Bajo su punto de vista, en el caso de Barcos y Valera, se dijeron cosas de más y esto provocó que la controversia se engrandezca.

PUEDES VER: ‘Puma’ Carranza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: Te voy a pegar afuera

lr.pe

Piero Alva se pronuncia sobre la pelea entre Barcos y Valera

"No sé si sean códigos o no, es manera de comportarse, como uno se expresa y trata de cuidar su imagen y la imagen del compañero de profesión. En la cancha por la adrenalina siempre van a haber roces, algunos son más agresivos pero para mí es algo normal y natural, yo nunca me ofendí por algo que me dijeran y si yo también alguna vez exageraba con las palabras, con una mirada las cosas quedaban ahí", empezó diciendo para Ovación.

Asimismo, señaló que las redes sociales también tienen cierta influencia en que este tipo de peleas se aviven. "Si después yo sentía que había mala leche y lo tenía que ir a buscar, lo hacía pero hoy con el tema de las redes sociales es muy fácil ganarse al hincha, postear un par de cosas, hacerse el más malo, besar la camiseta. Creo que al final no debería ofenderse nadie porque el fútbol es presente, no importa lo que hayas hecho en el pasado. Me parece que se dijeron algunas cosas de más", precisó.

PUEDES VER: 'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: Pasa por ahí y le dice...

lr.pe

Piero Alva habla sobre el presente de Universitario y Alianza Lima

En otro momento de la conversación, Piero Alva profundizó sobre la actualidad de Universitario y Alianza Lima. De acuerdo a su postura, hace un tiempo atrás no existe cierto respeto o cordialidad por el rival.

"Desde hace unos años no hemos podido controlarnos un poquito más. Cuando se juega son días distintos pero fuera del campo se podría dejar esa vehemencia y tratar de, no ser amigos, pero desearle bien al rival. Cuando el hinchaje pasa los límites de lo racional ya no lo veo bien. Desearía que los hinchas de la 'U' nos emocionemos porque le vaya bien a Alianza a nivel internacional o si alguna vez le toca volver a campeonar y viceversa, que no nos apaguen la luz y si sucede lo contrario que no hagamos lo mismo, somos los dos equipos más grandes y hay que ser más felices", concretó.

