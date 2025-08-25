HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Revelan que Alex Valera habría sido ofrecido a gigante brasileño tras destacar en Universitario: "Llegó a la mesa"

Alex Valera, delantero de Universitario, ha sido ofrecido a club histórico de Brasil, según el periodista Gustavo Peralta.

Alex Valera ha sido ofrecido a club histórico de Brasil. Foto: composición LR/Universitario
En las últimas horas se conoció que el jugador de Universitario de Deportes, Alex Valera, ha sido ofrecido al Santos FC de Brasil. Esta noticia fue dada a conocer por el periodista deportivo Gustavo Peralta a través de sus redes sociales.

Valera, quien es una pieza importante en el conjunto crema, podría dejar el equipo para seguir desarrollando su carrera como futbolista. A sus 29 años podría dar el gran salto si la operación se concreta. Por su parte, el Santos FC, club donde se juega el mítico Neymar Jr., no atraviesa una gran campaña, por lo que estaría buscando renovar su plantilla en este mercado de fichajes que culmina en agosto.

¿Qué se sabe del fichaje de Alex Valera al Santos FC?

Según Valentín Furlan, experto en transferencias internacionales, señaló lo siguiente: "El nombre de Alex Valera, delantero de Universitario y la selección peruana, llegó a la mesa de Santos", escribió en X.

Esta información fue retuiteada por Peralta, quien señaló lo siguiente: "Desde Brasil informan que Alex Valera ha sido ofrecido a Santos", escribió en su cuenta de X.

Alex Valera podría llegar a Santos FC. Foto: captura de X

Alex Valera podría llegar a Santos FC. Foto: captura de X

¿Cuánto es el valor de Alex Valera?

Actualmente, el jugador de 29 años está trazado en 900 mil euros, según el portal Tranfermarkt.

Rendimiento de Valera en la temporada actual

En lo que va de la temporada, Alex Valera ha disputado 32 partidos oficiales, en los que registró 11 goles y 5 asistencias. En la Liga 1 Apertura jugó 18 encuentros, marcando 7 tantos y repartiendo 4 pases de gol, con un promedio de un gol cada 194 minutos en 1,361 minutos disputados. En la Liga 1 Clausura lleva 6 partidos, 3 goles y 1 asistencia, con una frecuencia goleadora de 176 minutos en 529 minutos en cancha. Finalmente, en la Copa Libertadores sumó 8 encuentros, en los que convirtió un gol en 512 minutos jugados. En total, mantiene un promedio general de un gol cada 218 minutos sobre los 2,402 minutos acumulados en todas las competiciones.

