Champions League: Los únicos jugadores peruanos que ganaron la 'Orejona' en la historia

La Champions League 2025 regresó por la puerta grande. Manchester City, el campeón PSG, Real Madrid y Barcelona buscarán la gloria en el evento más importante de Europa. Además, la nueva edición será más atractiva por el formato y la presencia de un futbolista peruano en la Champions. Marcos López debutará en la UCL con el Copenhague y deberá afrontar complejos compromisos ante gigantes de Europa.

Hace varios años que no vemos un peruano jugando en las grandes ligas e incluso solamente 2 tuvieron la dicha de salir campeones de la UEFA Champions League. Por este motivo, recordamos a los únicos futbolistas nacionales que lograron cargar la 'Orejona'.

¿Cuáles fueron los únicos jugadores peruanos que ganaron la Orejona?

Los únicos futbolistas peruanos que han conquistado la UEFA Champions League son Víctor Benítez y Claudio Pizarro. Benítez, originario de Lima, alcanzó este prestigioso título en 1963, cuando el AC Milan se impuso al Benfica de Eusébio en la final. Por su parte, Pizarro, aunque no participó en el partido decisivo contra el Borussia Dortmund, fue parte fundamental del exitoso equipo del Bayern Múnich durante la temporada 2012-13 e incluso estuvo en la goleada histórica ante Barcelona, que culminó con la obtención del trofeo.

¿Cuántos goles anotó Claudio Pizarro en la Champions League?

Claudio Pizarro se destaca no solo como uno de los dos peruanos que han conquistado la Champions League, sino también como el máximo goleador nacional en la historia de este prestigioso torneo. A lo largo de su trayectoria, el delantero logró anotar un total de 21 goles en la máxima competición europea, vistiendo las camisetas de clubes como Bayern Múnich, Werder Bremen y Chelsea. Su legado en el fútbol europeo sigue siendo un referente para las futuras generaciones de futbolistas peruanos.