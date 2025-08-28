HOYSuscripcion LR Focus

El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     
Barcelona en la Champions League 2025-2026: rivales confirmados, fixture, fechas y cómo se define la clasificación

El conjunto blaugrana ya conoce a sus 8 rivales para esta nueva edición de la Champions League. Los dirigidos por Hansi Flick debutarán ante el PSG en un duelo electrizante.

Barcelona ha ganado 5 Champions League en toda su historia. Foto: AFP
Barcelona se enfrentará ante PSG, Chelsea, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Newcastle, Copenhague y Frankfurt.

  • De local: PSG, Frankfurt, Olympiacos y Copenhague
  • De visita: Chelsea, Brujas, Slavia Praha y Newcastle.
Rivales del Barcelona. Foto: X/Barcelona.

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

Deportes

[Tigo Sports, En Vivo] Ver Cerro Porteño vs Pastoreo HOY por la Copa Paraguay 2025: gol de Luis Amarilla

Gerente de Alianza Lima cuestiona a Jean Ferrari por declaraciones sobre Hernán Barcos: "Discriminación por nacionalidad se llama xenofobia"

Marcos López clasificó a la fase de la liga de Champions League con Copenhague: será el único peruano que jugará el torneo

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

El APRA se presenta a las elecciones nacionales 2026 como una "izquierda democrática" y renovación de su dirigencia

