Barcelona en la Champions League 2025-2026: rivales confirmados, fixture, fechas y cómo se define la clasificación
El conjunto blaugrana ya conoce a sus 8 rivales para esta nueva edición de la Champions League. Los dirigidos por Hansi Flick debutarán ante el PSG en un duelo electrizante.
Barcelona ha ganado 5 Champions League en toda su historia. Foto: AFP
Barcelona se enfrentará ante PSG, Chelsea, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Newcastle, Copenhague y Frankfurt.
- De local: PSG, Frankfurt, Olympiacos y Copenhague
- De visita: Chelsea, Brujas, Slavia Praha y Newcastle.
Rivales del Barcelona. Foto: X/Barcelona.