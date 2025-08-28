Sorteo Champions League EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la ceremonia celebrada en Mónaco?
Una nueva edición de la máxima competición europea a nivel de clubes está por comenzar. Conoce AQUÍ todos los detalles para ver el sorteo de fase de grupos para la Fase Liga desde el Grimaldi Forum de Mónaco, en Francia.
La emoción por la Champions League 2025-2026 ya empieza a sentirse. Este jueves 28 de agosto, se llevará a cabo el sorteo para la Fase Liga desde el Grimaldi Forum de Mónaco, en Francia, a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana). Esta nueva edición de la Liga de Campeones comenzará desde el martes 16 de septiembre del 2025 y terminará el sábado 30 de mayo del 2026.
Sorteo de la Champions League 2025-26 EN VIVO hoy 28 de agosto
Clubes como el Copenhagen, del peruano Marcos López, Brujas, Benfica y Qarabag clasificaron este miércoles y completaron la lista final de 36 equipos. En esta nota podrás conocer todos los detalles de este sorteo, así como los bombos y el formato.
¿A qué hora es el sorteo de la Champions League?
El sorteo de esta edición de la Champions League comenzará desde las 11.00 a m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países.
- Costa Rica, México: 10.00 a. m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.
- España: 6.00 p. m.
¿Dónde ver el sorteo de la Champions League?
En Sudamérica, la transmisión del sorteo para la Champions League 2025-26 estará a cargo de canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus. Conoce la guía detallada de canales según cada país.
- Perú: ESPN
- Argentina: ESPN
- Bolivia: ESPN
- Chile: ESPN
- Colombia: ESPN
- Ecuador: ESPN
- México: HBO Max, FOX Sports, Tubi, Caliente TV
- Paraguay: ESPN
- Uruguay: ESPN
- Venezuela: ESPN
- Estados Unidos: CBS
- España: RTVE.
Bombos del sorteo de la Champions League
Así quedaron distribuidos los 36 equipos previo al sorteo para la primera fase de esta nueva edición de la Liga de Campeones.
- Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Internazionale, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona
- Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brujas
- Bombo 3: Tottenham, PSV Endhoven, Ajax, Napoli, Sporting CP, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/GLimt, Marsella
- Bombo 4: Copenhagen, AS Mónaco, FQ Qarabag, Galatasaray, Union St.-Gilloise, Athletic Club, Newcastle United, Pafos, Kairat Almaty.
Formato de la Champions League
La Champions League 2025-2026 conservará el formato introducido en la edición anterior. Cada equipo jugará ocho partidos — cuatro como local y cuatro como visitante — frente a distintos oponentes, todos ubicados en una única clasificación general. Los ocho primeros avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que quienes terminen entre el noveno y el vigésimo cuarto lugar disputarán los dieciseisavos de final.