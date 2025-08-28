La emoción por la Champions League 2025-2026 ya empieza a sentirse. Este jueves 28 de agosto, se llevará a cabo el sorteo para la Fase Liga desde el Grimaldi Forum de Mónaco, en Francia, a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana). Esta nueva edición de la Liga de Campeones comenzará desde el martes 16 de septiembre del 2025 y terminará el sábado 30 de mayo del 2026.

Clubes como el Copenhagen, del peruano Marcos López, Brujas, Benfica y Qarabag clasificaron este miércoles y completaron la lista final de 36 equipos. En esta nota podrás conocer todos los detalles de este sorteo, así como los bombos y el formato.

¿A qué hora es el sorteo de la Champions League?

El sorteo de esta edición de la Champions League comenzará desde las 11.00 a m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países.

Costa Rica, México: 10.00 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver el sorteo de la Champions League?

En Sudamérica, la transmisión del sorteo para la Champions League 2025-26 estará a cargo de canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus. Conoce la guía detallada de canales según cada país.

Perú: ESPN

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: HBO Max, FOX Sports, Tubi, Caliente TV

Paraguay: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: CBS

España: RTVE.

Bombos del sorteo de la Champions League

Así quedaron distribuidos los 36 equipos previo al sorteo para la primera fase de esta nueva edición de la Liga de Campeones.

Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Internazionale, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brujas

Bombo 3: Tottenham, PSV Endhoven, Ajax, Napoli, Sporting CP, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/GLimt, Marsella

Bombo 4: Copenhagen, AS Mónaco, FQ Qarabag, Galatasaray, Union St.-Gilloise, Athletic Club, Newcastle United, Pafos, Kairat Almaty.

Formato de la Champions League

La Champions League 2025-2026 conservará el formato introducido en la edición anterior. Cada equipo jugará ocho partidos — cuatro como local y cuatro como visitante — frente a distintos oponentes, todos ubicados en una única clasificación general. Los ocho primeros avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que quienes terminen entre el noveno y el vigésimo cuarto lugar disputarán los dieciseisavos de final.