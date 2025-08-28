¡Comienza el camino para el Real Madrid! Con el Manchester City y Liverpool, rivales confirmados para la Fase Liga de la Champions League
Real Madrid ya conoce a sus 8 rivales en esta Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-2026. Los de Xabi Alonso buscarán destronar al PSG, vigente campeón.
- Sorteo Champions League 2025/26 EN VIVO: hora, dónde ver y grupos confirmados en fase de Liga
- ¿A qué hora ver el sorteo de la Champions League 2025-25, con Marcos López, por la fase de liga del torneo?
Real Madrid es el máximo ganador de la Champions League con 15 trofeos. Foto: AFP
Real Madrid se enfrentará al Manchester City, Juventus, Marsella, Mónaco, Liverpool, Benfica, Olympiacos y Kairat Almany.
- De local: Manchester City, Juventus, Marsella y Mónaco.
- De visita: Liverpool, Benfica, Olympiacos y Kairat Almany.