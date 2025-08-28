¿Cuándo se juega la fase de liga de Champions League 2025/26?
El peruano Marcos López jugará en el Copenhague, representando una novedad en la liga. La fase de liga reemplaza a la fase de grupos, con un formato inédito este año.
- Barcelona en la Champions League 2025-2026: rivales confirmados, fixture, fechas y cómo se define la clasificación
- ¡Comienza el camino para el Real Madrid! Con el Manchester City y Liverpool, rivales confirmados para la Fase Liga de la Champions League
La UEFA Champions League regresa por la puerta grande. Los 36 equipos más destacados de Europa se preparan para competir por la codiciada ‘Orejona’. En esta nueva edición, parte como favorito el campeón Paris Saint-Germain, junto al legendario Real Madrid, que ostenta el récord de títulos en el torneo. Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, entre otros, buscan alcanzar la gloria en el fútbol europeo.
Además, Marcos López será el único peruano en el novedoso formato de la UCL con en el Copenhague . Por este motivo, nadie quiere perderse la extensa fase de liga de la Champions League. Igual que en la temporada anterior ya no habrá fase de grupos, sino una especie de liguilla.
PUEDES VER: Así quedaron conformados los equipos en fase liga: Real Madrid y Barcelona ya conocen sus rivales de la Champions League 2025-2026
¿Cuándo se juega la fase de liga de Champions League 2025/26?
La fase de grupos de la Champions League 2025/2026 dará inicio el 16 de septiembre, según lo establecido en el calendario oficial de la UEFA. Luego del sorteo y la elaboración del fixture, los equipos se preparan para competir en esta etapa inicial, donde buscarán asegurar su lugar en las rondas eliminatorias. La UEFA ha programado diversas jornadas para el desarrollo de esta fase, en la que los clubes lucharán por destacarse y avanzar en el torneo.
- Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025
- Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre de 2025
- Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025
- Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025
- Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025
- Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025
- Jornada 7: 20/21 de enero de 2026
- Jornada 8: 28 de enero de 2026
PUEDES VER: Marcos López enfrentará al Barcelona en la Champions League: los durísimos rivales que tendrá el peruano tras el sorteo
¿Cuál es el formato de la Champions League 2025-26?
Tal como en la edición anterior, en esta fase de liga de la Champions League cada club jugará ocho partidos en total, contra dos rivales de cada bombo. Al final de esta etapa, los ocho mejor ubicados en la tabla general clasificarán directamente a octavos de final, mientras que del puesto 9 al 24 se enfrentarán entre sí en los playoffs (dieciseisavos de final). En tanto, los 12 últimos (del puesto 25 al 36) quedarán eliminados.
PUEDES VER: El club más humilde que jugará la Champions League 2025-26: fue fundado hace 11 años y solo tiene a un 'crack' en su plantel
¿Dónde ver la Fase Liga de la Champions League 2025-2026?
En Sudamérica, la Fase Liga de la Champions League, así como las demás instancias, se podrá ver a través de la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus.