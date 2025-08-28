La UEFA Champions League regresa por la puerta grande. Los 36 equipos más destacados de Europa se preparan para competir por la codiciada ‘Orejona’. En esta nueva edición, parte como favorito el campeón Paris Saint-Germain, junto al legendario Real Madrid, que ostenta el récord de títulos en el torneo. Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, entre otros, buscan alcanzar la gloria en el fútbol europeo.

Además, Marcos López será el único peruano en el novedoso formato de la UCL con en el Copenhague . Por este motivo, nadie quiere perderse la extensa fase de liga de la Champions League. Igual que en la temporada anterior ya no habrá fase de grupos, sino una especie de liguilla.

¿Cuándo se juega la fase de liga de Champions League 2025/26?

La fase de grupos de la Champions League 2025/2026 dará inicio el 16 de septiembre, según lo establecido en el calendario oficial de la UEFA. Luego del sorteo y la elaboración del fixture, los equipos se preparan para competir en esta etapa inicial, donde buscarán asegurar su lugar en las rondas eliminatorias. La UEFA ha programado diversas jornadas para el desarrollo de esta fase, en la que los clubes lucharán por destacarse y avanzar en el torneo.

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025

16–18 de septiembre de 2025 Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre de 2025

30 de septiembre–1 de octubre de 2025 Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025

21/22 de octubre de 2025 Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025

4/5 de noviembre de 2025 Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025

25/26 de noviembre de 2025 Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025

9/10 de diciembre de 2025 Jornada 7: 20/21 de enero de 2026

20/21 de enero de 2026 Jornada 8: 28 de enero de 2026

¿Cuál es el formato de la Champions League 2025-26?

Tal como en la edición anterior, en esta fase de liga de la Champions League cada club jugará ocho partidos en total, contra dos rivales de cada bombo. Al final de esta etapa, los ocho mejor ubicados en la tabla general clasificarán directamente a octavos de final, mientras que del puesto 9 al 24 se enfrentarán entre sí en los playoffs (dieciseisavos de final). En tanto, los 12 últimos (del puesto 25 al 36) quedarán eliminados.

¿Dónde ver la Fase Liga de la Champions League 2025-2026?

En Sudamérica, la Fase Liga de la Champions League, así como las demás instancias, se podrá ver a través de la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus.