Waldir Sáenz arremete contra Álex Valera y se mofa de comparación con Hernán Barcos: "Debería explicar por qué no quería jugar por Perú"
El ídolo de Alianza Lima respaldó a Hernán Barcos en esta controversia con Álex Valera y cuestionó duramente al delantero de Universitario por negarse a jugar por la selección peruana.
El pasado fin de semana, Universitario y Alianza Lima se enfrentaron por la séptima fecha del Torneo Clausura. Más allá del resultado deportivo, lo que marcó este clásico fue el altercado entre Hernán Barcos y Álex Valera. Durante el encuentro, ambos protagonizaron un intercambio verbal cargado de tensión, pero fue tras el partido, con las declaraciones del delantero de 41 años, que la polémica tomó fuerza. Esta situación ha provocado una ola de reacciones en el ámbito futbolístico peruano. Uno de los últimos en dar su opinión fue Waldir Sáenz.
El multicampeón con Alianza Lima brindó una entrevista a Ovación y defendió a Hernán Barcos. El máximo goleador en la historia del cuadro íntimo aseguró que le causa extrañeza que se compare al 'Pirata' con el atacante de la 'U'. Asimismo, cuestionó que ahora 'Valegol' haya aceptado la convocatoria en Perú en medio de las ausencias de Paolo Guerrero y André Carrillo.
¿Qué dijo Waldir Sáenz sobre la polémica entre Álex Valera y Hernán Barcos?
"Me causa gracia cuando intentan comparar a Valera con Barcos, no hay punto de comparación. Por lo pronto, Valera debería ser más honesto y explicar por qué no quería ir a la selección peruana. Qué coincidencia que ahora justo cuando no están ni Paolo ni Carrillo acepta ir a la Videna", mencionó.
'Wally' criticó la indisposición de Valera para representar al Perú alegando cuestiones familiares y la predisposición para jugar por el cuadro crema.
"Y otra cosa que no entiendo, supuestamente decía que no podía entrenar con la selección por problemas personales, pero sí podía trabajar con la 'U'. Todo muy extraño y ojalá algún día aclare el por qué no quería jugar por su país", finalizó.
Waldir Sáenz ganó 4 títulos con Alianza Lima
El exfutbolista peruano es una figura representativa del conjunto victoriano tras ganar 4 títulos nacionales, en 1997, 2001, 2003 y 2004. Además, es el goleador histórico de la institución con 178 tantos.