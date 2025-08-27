El último domingo 24 de agosto, Universitario y Alianza Lima se enfrentaron por la séptima jornada del Torneo Clausura 2025. Más allá del resultado, el clásico nos dejó el picante cruce entre Álex Valera y Hernán Barcos. Los delanteros protagonizaron un tenso cruce de palabras en el Estadio Monumental, pero la polémica llegó y se engrandeció con las declaraciones del 'Pirata'. Un día después, Jean Ferrari, actual director general de la FPF, expuso su postura y señaló que el atacante blanquiazul actuó de mala manera. Sus palabras no cayeron bien en tienda blanquiazul y uno de los que salió al frente fue Waldir Sáenz.

El ídolo de La Victoria emitió su postura y dejó en claro que respalda totalmente a Hernán Barcos. Además, no dudó en cuestionar a Jean Ferrari, a quien le aconsejó quedarse callado cuando le pregunten sobre este tipo de situaciones.

Waldir Sáenz fulmina a Jean Ferrari por críticas a Hernán Barcos

En conversación con Ovación, Waldir Sáenz no se guardó nada y fue fuerte contra Jean Ferrari. En concreto, considera que sigue siendo hincha de la 'U', pese a su nuevo cargo en Videna. Además, le advirtió que no se involucre en temas de futbolistas o figuras de Alianza Lima.

"Mira, Ferrari habla puras estupideces. En este caso puntual, aunque le hayan preguntado, no le costaba nada quedarse calladito o manejar mejor la situación. No puede ser que en su presentación para el cargo que le dieron en la FPF diga que se manejará con imparcialidad y a la primera declare a favor de Valera. Se contradice solito", apuntó.

"Es evidente que Ferrari sigue siendo hincha fanático de la 'U', y muchos equipos deben tener cuidado con eso. A él y a todos les digo que si se meten con alguien de Alianza, se meten con la mitad del país y vamos a defenderlo. Cuando yo era capitán y goleador, el club siempre me respaldó. Ahora, Paolo y Hernán tienen la cinta, y están haciendo lo mismo", sentenció.

Waldir Sáenz cuestiona a Valera por no ir a la selección peruana

En otro momento de la entrevista, Waldir Sáenz señaló que le parece gracioso las comparaciones entre Hernán Barcos y Álex Valera. Asimismo, criticó el hecho de que el delantero crema no acepte el llamado de la selección peruana.

"Me causa gracia cuando intentan comparar a Valera con Barcos. No hay punto de comparación. Por lo pronto, Valera debería ser más honesto y explicar por qué no quería ir a la selección. Qué coincidencia que ahora, justo cuando no están ni Paolo (Guerrero) ni (André) Carrillo, acepta ir a la Videna. Y otra cosa que no entiendo: supuestamente decía que no podía entrenar con la selección por problemas personales, pero sí podía trabajar con la 'U'. Todo muy extraño y ojalá algún día aclare el por qué no quería jugar por su país", comentó.