¡Se dijeron de todo! Hernán Barcos y Valera protagonizaron fuerte intercambio de palabras en Universitario vs Alianza Lima y fueron amonestados
Ambos delanteros tuvieron una tensa discusión y el árbitro no dudó en amonestarlos. Por ahora, Alianza Lima y Universitario empatan sin goles por el Torneo Clausura.
Fuerte discusión entre los delanteros Hernán Barcos y Valera en el 'Clásico'. Foto: Gol Perú
Universitario recibe a Alianza Lima en el Monumental por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. El encuentro, como era de esperarse, inició con bastante intensidad, tanto que Hernán Barcos y Álex Valera protagonizaron un fuerte cruce de palabras. La discusión ocurrió al minuto al minuto 11.