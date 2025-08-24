HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      
Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO la Liga 1
Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO la Liga 1     Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO la Liga 1     Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO la Liga 1     
Fútbol Peruano

¡Se dijeron de todo! Hernán Barcos y Valera protagonizaron fuerte intercambio de palabras en Universitario vs Alianza Lima y fueron amonestados

Ambos delanteros tuvieron una tensa discusión y el árbitro no dudó en amonestarlos. Por ahora, Alianza Lima y Universitario empatan sin goles por el Torneo Clausura.

Fuerte discusión entre los delanteros Hernán Barcos y Valera en el 'Clásico'. Foto: Gol Perú
Fuerte discusión entre los delanteros Hernán Barcos y Valera en el 'Clásico'. Foto: Gol Perú

Universitario recibe a Alianza Lima en el Monumental por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. El encuentro, como era de esperarse, inició con bastante intensidad, tanto que Hernán Barcos y Álex Valera protagonizaron un fuerte cruce de palabras. La discusión ocurrió al minuto al minuto 11.

Notas relacionadas
Universitario vs Alianza: presuntos barristas protagonizan brutal pelea en Surquillo con armas momentos antes del clásico

Universitario vs Alianza: presuntos barristas protagonizan brutal pelea en Surquillo con armas momentos antes del clásico

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: ver transmisión online del clásico peruano por el Torneo Clausura

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: ver transmisión online del clásico peruano por el Torneo Clausura

LEER MÁS
Chorri Palacios analiza por qué Pedro Aquino no llegó a Sporting Cristal: "Quizás por falta de presupuesto o su lesión"

Chorri Palacios analiza por qué Pedro Aquino no llegó a Sporting Cristal: "Quizás por falta de presupuesto o su lesión"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY por el clásico del Torneo Clausura 2025: gol anulado a Álex Valera

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY por el clásico del Torneo Clausura 2025: gol anulado a Álex Valera

LEER MÁS
André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

LEER MÁS
Canal TV de Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 Torneo Clausura 2025

Canal TV de Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alineaciones confirmadas Universitario ante Alianza Lima por el clásico peruano del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Alineaciones confirmadas Universitario ante Alianza Lima por el clásico peruano del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

LEER MÁS
Pedro Aquino dio sus primeras palabras como jugador de Alianza Lima e ilusiona a los hinchas: "Quiero salir campeón"

Pedro Aquino dio sus primeras palabras como jugador de Alianza Lima e ilusiona a los hinchas: "Quiero salir campeón"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Fútbol Peruano

Canal confirmado Universitario ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Alianza Lima definió su postura tras acontecimientos en partido Independiente vs U. de Chile: "Es un tema estrictamente de Conmebol"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota