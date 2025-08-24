HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Álex Valera contundente tras el picante cruce con Hernán Barcos en el Alianza Lima vs Universitario: "Fue una calentura"

En el primer tiempo, Álex Valera y Hernán Barcos tuvieron un fuerte cruce de palabras. Tras el partido, el delantero de Alianza Lima aseguró que el atacante de la 'U' lo insultó sin motivos.

Ambos futbolistas fueron titulares en el clásico. Foto: composición LR/captura de Jax Latin Media/captura de GOLPERU
Ambos futbolistas fueron titulares en el clásico. Foto: composición LR/captura de Jax Latin Media/captura de GOLPERU

El clásico entre Universitario y Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025 terminó sin goles, pero no estuvo exento de controversias que seguramente darán de qué hablar. Durante la primera mitad, Hernán Barcos y Álex Valera protagonizaron un tenso intercambio verbal, lo que llevó al árbitro Jordi Espinoza a sancionarlos con tarjeta amarilla. Al finalizar el encuentro, el atacante de la 'U' fue consultado por lo ocurrido con el 'Pirata'.

El delantero nacional, quien ha sido convocado nuevamente por Óscar Ibáñez en la selección peruana para la última fecha doble de las Eliminatorias 2026, puso paños fríos a lo sucedido y aseguró que fue algo del momento, que seguro no pasará a mayores.

PUEDES VER: Hernán Barcos y su fulminante mensaje contra Álex Valera sobre bronca en el clásico: 'Después de no querer jugar por Perú me viene a insultar'

lr.pe

Álex Valera se pronuncia tras bronca con Hernán Barcos en el Universitario vs Alianza Lima

"Es parte del fútbol y creo que eso pasa en todos los clásicos. Creo que ya estoy madurando en ese aspecto, pero fue una calentura nomás del partido y creo que ahí queda", declaró en zona mixta, mostrando una clara reflexión sobre lo ocurrido.

Valera fue titular, una vez más, por el Torneo Clausura y jugó todo el encuentro. Pese a no anotar en este partido, es el máximo goleador de Universitario en lo que va de la temporada con 11 goles (7 por el Apertura, uno por la Copa Libertadores y 3 por el Clausura).

PUEDES VER: Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: 'No nos ocasionaron una clara'

lr.pe

Hernán Barcos y Álex Valera se enfrentaron en el Universitario vs Alianza Lima

Ambos jugadores se enfrascaron en un tenso cruce de palabras al minuto 11 del primer tiempo, luego de que el árbitro sancionara una falta a favor de Alianza Lima tras una falta de Jesús Castillo a Guillermo Enrique.

