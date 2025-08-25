La selección peruana de fútbol ya anunció quiénes serán los jugadores que nos representarán en los próximos partidos de las Eliminatorias 2026, donde la Bicolor enfrentará a Uruguay como visitante y recibirá a Paraguay en casa. Durante la conferencia de prensa, el entrenador Óscar Ibáñez habló sobre diversos temas, uno de ellos fue la convocatoria de Alessandro Burlamaqui, jugador recién llegado a Alianza Lima.

Durante su conversación con los medios, no dudó en destacar las cualidades del futbolista, pues resaltó que es difícil hacer lo que él hizo, en referencia a que Burlamaqui llegó al club blanquiazul, disputó torneos internacionales y, además, lo hizo a buen nivel. Gracias a estas virtudes, se ganó un puesto en la lista de Perú para estos partidos.

Óscar Ibáñez llena de elogios a Alessandro Burlamaqui

"Alessandro tiene una dinámica importante. Tiene un proceso de selección. Ha pasado por distintas selecciones juveniles, igual que varios muchachos que están hoy y que están de sparring, que para nosotros es importante", explicó Ibáñez.

"Es difícil lo que hizo él: venir a un equipo importante como Alianza, jugar un torneo internacional, llegar, ponerse la camiseta, jugar y hacerlo en gran nivel. Contento de tenerlo acá y va a sumar toda esa energía, que es algo importante y es lo que nos permite llegar a septiembre con posibilidad de seguir peleando. Estamos seguros de que vamos a pelear hasta el final", agregó.

¿Alessandro Burlamaqui pudo llegar a Cienciano?

En otro momento, el DT explicó que cuando dirigía a Cienciano tuvo interés en fichar al jugador. "Se ha sumado Alessandro (Burlamaqui). Es un jugador que, cuando me tocó dirigir Cienciano, era uno de los que yo contacté para llevarlo. No se pudo dar", recordó.

"Le había preguntado a Chemo (Del Solar) si veía lo mismo que yo y me lo confirmó. Bueno, ahora tiene una linda oportunidad en un equipo grande como Alianza Lima, está jugando torneo internacional, ha demostrado su nivel y ahora en la Selección se le presenta una oportunidad importante", puntualizó.