Deportes

Óscar Ibáñez se rinde ante Alessandro Burlamaqui tras convocarlo en Perú y explica el determinante motivo: "Es difícil lo que hizo él"

"Llegar, ponerse la camiseta, jugar y hacerlo en gran nivel", fueron las palabras del exportero de la selección peruana, destacando el gran mérito del jugador.

Óscar Ibañez comentó sobre la convocatoria de Alessandro Burlamaqui. Foto: composición LR/Alianza Lima/difusión
Óscar Ibañez comentó sobre la convocatoria de Alessandro Burlamaqui. Foto: composición LR/Alianza Lima/difusión

La selección peruana de fútbol ya anunció quiénes serán los jugadores que nos representarán en los próximos partidos de las Eliminatorias 2026, donde la Bicolor enfrentará a Uruguay como visitante y recibirá a Paraguay en casa. Durante la conferencia de prensa, el entrenador Óscar Ibáñez habló sobre diversos temas, uno de ellos fue la convocatoria de Alessandro Burlamaqui, jugador recién llegado a Alianza Lima.

Durante su conversación con los medios, no dudó en destacar las cualidades del futbolista, pues resaltó que es difícil hacer lo que él hizo, en referencia a que Burlamaqui llegó al club blanquiazul, disputó torneos internacionales y, además, lo hizo a buen nivel. Gracias a estas virtudes, se ganó un puesto en la lista de Perú para estos partidos.

PUEDES VER: Convocados de la selección peruana: lista confirmada de Óscar Ibáñez para la última fecha doble de eliminatorias

lr.pe

Óscar Ibáñez llena de elogios a Alessandro Burlamaqui

"Alessandro tiene una dinámica importante. Tiene un proceso de selección. Ha pasado por distintas selecciones juveniles, igual que varios muchachos que están hoy y que están de sparring, que para nosotros es importante", explicó Ibáñez.

"Es difícil lo que hizo él: venir a un equipo importante como Alianza, jugar un torneo internacional, llegar, ponerse la camiseta, jugar y hacerlo en gran nivel. Contento de tenerlo acá y va a sumar toda esa energía, que es algo importante y es lo que nos permite llegar a septiembre con posibilidad de seguir peleando. Estamos seguros de que vamos a pelear hasta el final", agregó.

PUEDES VER: Erick Osores y su fuerte crítica a la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "Un jugador que te dice sí y luego no..."

lr.pe

¿Alessandro Burlamaqui pudo llegar a Cienciano?

En otro momento, el DT explicó que cuando dirigía a Cienciano tuvo interés en fichar al jugador. "Se ha sumado Alessandro (Burlamaqui). Es un jugador que, cuando me tocó dirigir Cienciano, era uno de los que yo contacté para llevarlo. No se pudo dar", recordó.

"Le había preguntado a Chemo (Del Solar) si veía lo mismo que yo y me lo confirmó. Bueno, ahora tiene una linda oportunidad en un equipo grande como Alianza Lima, está jugando torneo internacional, ha demostrado su nivel y ahora en la Selección se le presenta una oportunidad importante", puntualizó.

