Alianza Lima no tuvo su mejor presentación y sufrió para imponerse de visita 1-0 frente a Ayacucho FC por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Al finalizar el cotejo, el entrenador Néstor Gorosito evidenció su descontento por nivel que mostraron sus dirigidos y dejó una fuerte autocrítica.

A pesar de conseguir una nueva victoria fuera de casa, a los íntimos les sigue costando ganar sus cotejos y repetir las grandes actuaciones que mostraron en el plano internacional. Con este resultado, los victorianos lograron acercarse a los primeros lugares del certamen local.

Néstor Gorosito advierte a sus jugadores pese a triunfo en Ayacucho

Néstor Gorosito reconoció que Alianza Lima tenía la urgencia de sumar de a 3; sin embargo, dejó en claro que deben mejorar para aspirar al título nacional al final de la temporada.

"Necesitábamos ganar, estábamos urgidos por ganar. Lo positivo es que ganamos; después, no jugamos bien y debemos mejorar mucho si queremos aspirar a más", manifestó en conferencia de prensa.

Próximo partido de Alianza Lima

Los dirigidos por 'Pipo' Gorisito tendrán poco tiempo para mejorar su desempeño, pues en pocos días afrontarán el inicio de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El elenco blanquiazul recibirá a Universidad Católica de Ecuador el miércoles 13 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A continuación, marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025. Cusco FC está en la cima, mientras que Sporting Cristal y Universitario son sus escoltas. Por su parte, Alianza igualó a Deportivo Garcilaso en la cuarta casilla.